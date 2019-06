Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul pe care The Guardian îl descria recent ca fiind “cel mai important actor al zilelor noastre” și-a continuat vizita în România cu un masterclass organizat duminica, la ora prânzului, și cu o baie de mulțime, care le-a oferit fanilor șansa de a se fotografia…

- Celebrul actor american Nicolas Cage a sustinut duminica, 2 iunie, la TIFF Cluj-Napoca, un masterclass in care a dezvaluit, printre altele, cateva trucuri pe care le foloseste pentru a intra in pielea personajelor. El a explicat stilul sau de a juca pe care l-a numit „nouveau samanic”.

- Zodiacul hindus are 36 de zodii, iar fiecare luna a anului este imparțita in cate trei decade. Spre deosebire de zodiacul european, vechiul zodiac indian se concentreaza asupra trasaturilor de caracter și asupra norocului pe care il are fiecare zodie, scrie libertatea.ro.

- Oradea infloreste de la un an la altul. Turistii au cheltuit acolo, anul trecut, peste sase milioane si jumatate de euro. Investitiile in reabilitarea cladirilor au schimbat la fata orașul. Detaliile cetatii vechi de un mileniu, dar si fatadele cladirilor in stil Art Nouveau sunt o revelatie pentru…

- Omul care sta in spatele celui mai puternic trust de televiziune din Romania a dezvaluit lucruri neștiute de nimeni. Știe cine va caștiga alegerile prezidențiale! Vezi cine sta in spatele Antenelor, dar...

- A sti sa puna totul in perfecta ordine pare ca este apanajul unora dintre oameni. Multi marturisesc insa ca nu au nici cea mai vaga idee cum sa faca in asa fel incat toata locuinta sa para organizata in cele mai mici detalii. Se pare ca unii sunt nascuti special pentru a face lucrurile asa cum trebuie,…

- Toata lumea a auzit, cu siguranța despre gheișele care reușeau sa faca barbații sa iși piarda mintea sub vraja trupului lor. Iata cateva secrete ale gheișelor, lucruri pe care nu le știai și care te vor face sa iți trimiți iubitul in al noulea cer, scrie realitatea.net.

- Intr-o zona centrala a municipiului Alba Iulia, in spatele unui gard ușor deformat de vreme, cimitirul evreiesc iși doarme somnul de sute de ani, in anonimat. Puțini locuitori ai orașului i-au trecut vreodata pragul, mai ales in ultimii 40 de ani și la fel de puțini știu ce moștenire importanta a orașului…