Stiri pe aceeasi tema

- Lumea este din ce in ce mai tensionata si mai dezorientata peste tot, nu numai in Romania. Raportul dintre marile puteri se schimba, China devine o putere comerciala, Rusia o putere politica, Putin fiind poate cel mai experimentat s...

- Recent numit in funcția de director sportiv al naționalei U21, Mirel Radoi a vorbit despre conflictul pe care l-a avut in trecut cu Ionuț Lupescu, principalul favorit sa caștige alegerile pentru președinția FRF. "E mult spus ca a fost o cearta intre mine și Ionuț Lupescu. Ca a degenerat puțin, e adevarat.…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie, scrie News.ro.

- Toate subdiviziunile Ministerului de Interne au fost antrenate in exerciții de amploare. Potrivit scenariului, un grup de indivizi inarmați au patruns pe stadionul "Zimbru", din Capitala, chiar in timpul uni meci de fotbal.

- FELICITARI 8 MARTIE 2018. „Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune si rele, nu trebuie sa-ti dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru ca toata lumea stie ca tu esti minunea vietii mele. La multi ani, scumpa mea sotie FELICITARI 8 MARTIE 2018. Cele mai FRUMOASE MESAJE DE ZIUA…

- Administratia Donald Trump analizeaza posibilitatea unui bombardament punctual impotriva Siriei ca reactie la informatiile privind atacuri cu arme chimice, afirma oficiali americani citati de cotidianul The Washington Post. Conform surselor citate, presedintele Donald Trump le-a cerut membrilor…

- Sunt multe lucruri pe care inca nu le știm despre lumea in care traim. Totuși, chiar daca mai exista insule pe care se crede ca inca nu a calcat nimeni și chiar daca adancurile oceanelor ascund taine pe care nici macar nu ni le putem imagina, macar aveam o idee foarte clara despre teritoriile cartografiate…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin, conform unui grup de monitorizare, scrie News.ro, citand BBC. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian…

- Pe fondul respectului crescut pentru fortele de elita ale armatei SUA si increderii inspirate populatiei de catre acestea, tot mai multe misiuni care ar fi putut fi duse la bun sfarsit de unitati conventionale de lupta au fost repartizate trupelor speciale, ceea ce a dus la supraincarcarea acestora.

- Pe fondul respectului crescut pentru fortele de elita ale armatei SUA si increderii inspirate populatiei de catre acestea, tot mai multe misiuni care ar fi putut fi duse la bun sfarsit de unitati conventionale de lupta au fost repartizate trupelor speciale, ceea ce a dus la supraincarcarea acestora.

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- Initial, s-a spus ca Iulian Dumitras a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni. Imaginile spun insa altceva. In inregistrare se vede cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe Radu Holban, care acum se afla dupa gratii pentru tentativa de omor.

- Fostul selectioner al României, cunoscut drept un fan al Stelei, dar al echipei nou-înfiintata de Armata, a surprins pe toata lumea când a deplâns situatia lui Dinamo, club care n-a prins play-off-ul.

- Alimentele prajite pot sa nu fie atat de daunatoare pentru sanatate cum se considera. Insa multe persoane nu sunt constiente de greseala pe care o fac cand prajesc alimentele. Pentru a nu va fi afectata sanatatea, trebuie sa tineti cont de un truc.

- Undeva, Jean d’Ormesson vorbește despre vertijul lumii ca despre o combinație de iubire și neințelegere. Cind iubești lumea cu patima, dar nu ințelegi nimic din ea, te cuprinde vertijul lumii. Autorul splendidului „Jidov ratacitor” marturisește ca a fost cuprins de acest vertij la tinerețe, cind nu…

- Trupele din armata germana care urmeaza sa intareasca flancul estic al NATO se plang de lipsa imbracamintei de iarna si a altor echipamente, scrie luni ziarul Rheinische Post, citat de Agerpres.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Percheziții cu trupele speciale la palatele de romi din Coșoveni, dar și din orașul Bailești, județul Dolj. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscala de peste trei milioane de lei. Citeste si: Daniel Dragomir cere DECAPITARI in masa, dupa inregistrarile EXPLOZIVE: 'Kovesi si cei…

- Armata turca a suferit sambata cele mai grele pierderi de la inceputul ofensivei impotriva kurzilor din enclava Afrin din Siria, informeaza agentia DPA, citata de Agerpres. Potrivit mai multor comunicate ale fortelor armate, pe parcursul zilei si-au pierdut viata 11 soldati, iar alti 11 au fost raniti.

- Veste teribila pentru lumea fotbalului. Liam Miller, fost mijlocas la Celtic si Manchester United, a murit vineri seara, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul la pancreas, boala care i-a fost descoperita in luna noiembrie a anului trecut.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Armata turca a inceput luni instalarea unui nou post de observare in provincia Idlib (nord-vestul Siriei), in una dintre zonele de dezescaladare decise in cadrul procesului de la Astana, a anuntat Statul Major turc, citat de AFP. Este tocmai provincia unde sambata a fost doborat un avion de lupta…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP. Ziua de sambata este cea…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Ziua de sambata…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Te-ai intrebat vreodata cum poți sa pregatești cel mai gustos piure din lume? Aparent, toata lumea face o greșeala prin care se pierde toata aroma! Secretul a fost dezvaluit de marii bucatari ai lumii!

- Trupele SIAS intervin pentru prinderea si imobilizarea persoanelor care se opun masurilor legale prin violenta sau folosirea unor arme de foc, substante explozive, toxice sau periculoase. Tot ei actioneaza si pentru eliberarea ostaticilor, a persoanelor rapite, sechestrate sau lipsite de libertate in…

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut pentru 24 ore si este acuzat de tentativa de omor pentru injunghierea politistului de la trupele speciale, cand acesta se afla in timpul liber cu prietena sa intr-un club din Iasi. Procurorii si politistii efectueaza in continuare cercetari pentru a-l prinde…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut pentru 24 ore si este acuzat de tentativa de omor pentru injunghierea politistului de la trupele speciale, cand acesta se afla in timpul liber cu prietena sa intr-un club din Iasi. Procurorii si politistii efectueaza in continuare cercetari pentru a-l prinde si…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Dumitru Coarna, liderul sindicatului politistilor,…

- Sambata seara localurile din Gherla au fost impanzite de de polițiști și mascați din cadrul trupelor speciale. Descinderile au avut loc in mai multe cluburi și localuri din Gherla, precum și in zona Silivașului. Acțiunea a avut ca scop prevenirea faptelor antisociale. Stire in curs de actualizare….

- In urma cu exact 100 de ani, la Spataresti, langa Falticeni, avea sa se consume o batalie despre care putina lume stie ca s-a derulat. A opus armata romana si soldati din fosta armata imperiala tarista, soldati bolsevizati dupa Marea Revolutie Socialista din Rusia. A fost o confruntare militara ...

- China va desfasura un nou exercitiu militar comun cu Cambodgia, in luna martie, urmand sa se concentreze pe combaterea terorismului, a anuntat, miercuri, armata cambodgiana, scrie Reuters. Fortele armate regale din Cambodgia au transmis ca exercitiul va implica 280 de soldati cambodgieni si 190 de…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Marea Britanie risca sa aiba probleme in fata capacitatilor militare ale Rusiei si altor tari, daca nu va investi mai mult in fortele sale armate, este de parere seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, informeaza luni AFP. Intr-un discurs pe care urmeaza sa-l sustina luni…

- Nici un copil de pe lume nu ar trebui sa sufere! Din pacate, in epoca moderna micuții sunt folosiți, in special in Africa, in linia inatai a razboaielor. Uganda este țara in care școlile sunt de fapt tabere de antrenament pentru copiii soldați.

- Unele persoane sunt extrem de false și iți pot fi prieteni doar de fațada, insa pe la spate te pot barfi mai rau decat cei mai inverșunați dușmani, scrie estisuperba.ro. In cazul persoanelor barfitoare se aplica vorba: ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Citeste si HOROSCOP:…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Costel Torcea are 53 de ani si arata mai bine decat 70% dintre barbatii cu 15-20 de ani mai tineri. A fost membru al trupelor de elita a Armatei Romane, cu misiuni in teatrele de operatii din Irak. De cativa ani, ii selectioneaza pe cei mai culturisti din Romani.

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte în demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii France24, potrivit ZF.ro.

- Masinile sefilor de stat trebuie sa indeplineasca un numar de criterii, iar alegerea lor este intotdeauna meticuloasa. Presedintele american si liderul de la Kremlin au primit bolizi cu caracteristici de siguranta imbunatatita, dar nici seful statului francez Emmanuel Macron si omologul sau chinez Xi…

- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- Rolul și importanța familiei dar și curajul celor care au infruntat acțiuni criminale au fost punctele centrale ale mesajului de Craciun al Reginei Elisabeta a II-a. Un alt monarh, Felipe al VI-lea al Spaniei, a vorbit despre pericolele separatismului.

- Tu stii cum se bea corect sampania? Atat in la zilele de nastere, dar si la altfel de petreceri si mai ales acum, in timpul sarbatorilor de iarna, ea este una dintre cele mai prezente licori de pe masa, alaturi de bunatatile traditionale. Totusi, cu totii au comis macar o data in viata aceasta greseala,…