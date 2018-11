Stiri pe aceeasi tema

- 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, informeaza site-ul agentiei Reuters. Epava avionului a fost gasita in apropierea locului in care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu…

- Circulatia mai multor trenuri este afectata, in aceasta perioada, in urma unor lucrari la infrastructura feroviara, anunta CFR Calatori. Incepand de marti, au loc lucrari intre statiile Bodoc si Malnas Bai (pe sectia Sfantu Gheorghe – Miercurea Ciuc), iar pe un anumit tronson se asigura transbordarea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 11 -15 octombrie 2018, va efectua plati pentru urmatoarele scheme de plata: - rambursarea sumelor aferente disciplinei financiar ...

- Liftul care s-a prabușit in gol la Maternitatea Ploiești, acum trei saptamani, costa 10.000 de euro spitalul, alaturi de celelalte ascensoare. 16 gravide au tras o sperietura sora cu moartea cand ascensorul s-a dus brusc in jos. Lifturile se aflau in intreținerea unei firme de specialitate din București…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, luni, la deschiderea anului universitar la Iasi, ca o autostrada care sa lege Moldova de restul tarii si de reteaua paneuropeana de autostrazi este absolut necesara, el spunand de asemenea ca este inadmisibil ca distanta dintre Bucuresti si Iasi sa fie strabatuta…

- V. Stoica Consilierii locali PSD-ALDE au votat pentru majorarea tarifului la calatoriile cu mijloacele de transport in comun din Ploiești, in cazul biletelor creșterea fiind de la 2 lei la 2,50 lei. Masura va intra in vigoare incepand de luni, 1 octombrie. Deși au fost și voci care au dezaprobat propunerea,…

- Zborul pare deseori cea mai avantajoasa optiune de calatorie. O idee care poate fi inselatoare, dupa cum arata datele DW, pe care vi le prezentam in continuare. Cat costa un bilet de avion de la Londra la Paris? Raspunsul se gaseste usor pe Internet. Biletele ieftine determina tot mai multi…

- Celebrul tren Orient Express a avut probleme cu locomotiva si intarziere mare in timpul traversarii tarii noastre, in drumul sau de la Paris la Istanbul. Restictiile de viteza, defectiunile aparute la locomotiva CFR, dar si lucrarile care nu se mai termina sau nu se fac deloc, au lungit mult parcursul…