- "Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru partidele de guvernamant din Ungaria decat criza migratiei si sustinerea financiara a imigrantilor de religii si obiceiuri complet straine, care reprezinta in schimb o prioritate pentru partidele de opozitie. Daca alianta Fidesz…

- Casa de Comert Romania SA trebuie dezvoltata in parteneriat public-privat, cu implicarea organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri si ale IMM-urilor, nu ca entitate de sprijin a comertului extern strict in mana statului, a declarat miercuri presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile…

- Actualul ministru al Justiției, Alexandru Tanase a reacționat in urma apariției unei discuții dintre acesta și omul de afaceri Veaceslav Platon. In cadrul dialogului subiectul principal a fost jaful bancar din Moldova. Fostul președinte CC puncteaza ca nuu poate fi sigur asupra autenticitații acestei…

- Polițiștii au reușit sa decapiteze una din cele mai importante grupari de trafic de persoane care activa pe teritoriul Romaniei. Aceasta facea parte dintr-o rețea internaționala, cu ramificații in toata Europa, specializata in trecerea clandestina a granițelor de catre migranți din Asia sau Orientul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National. In urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA, unde a afirmat…

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Experții considera necesara consolidarea capacitații de aparare și fortificare a dimensiunii de securitate in regiune, comunica Noi.md. Despre aceasta au discutat experți și oficiali din UE și SUA la Conferința interparlamentara „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), in crestere cu 130- fata de februarie si cu 400- fata de sfarsitul lunii decembrie. Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru…

- La invitatia presedintelui Iustin Cionca si a rectorului Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, in baza parteneriatului dintre cele doua institutii, o delegatie a Districtului Tubingen (Germania), condusa de presedintele Joachim Walter, se afla in aceste zile in…

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Don’t Starve, add-on-ul multiplayer și cele doua expansion-uri vor sosi in format retail pe PlayStation 4 și Xbox One, a anunțat 505 Games. Don’t Starve Mega Pack va fi disponibil din 17 aprilie in Statele Unite și din 20 aprilie in Europa și include jocul original, Don’t…

- Tot mai multe metropole din Europa iși anunța decizia de a interzice sau, macar, restricționa circulația mașinilor cu motoare diesel. Chiar daca momentul in care asta se va intampla pare departe, efectele anunțurilor au efecte devastatoare asupra vanzarilor.

- INTERVIU | Victor Hexan: Munca este secretul menținerii la cel mai inalt nivel Intr-un interviu exclusiv pentru Ziua de Cluj, Victor Hexan, fostul maseur al naționalei, dar și component al staff-ului lui Mircea Lucescu a vorbit despre proiectul “U” Cluj, experiența la Șahtior, lupta de la Federație…

- Fotocredit: Hyundai Hyundai a publicat astazi toate detaliile legate de noul Kona Electric - model ce va avea premiera mondiala la Geneva și care este caracterizat de sud-coreeni drept "primul SUV subcompact 100% electric" de pe piața din Europa. Iata, pe scurt, detaliile esențiale ale noului Hyundai…

- Visa și Allianz Partners ofera consumatorilor o soluție de plata inovatoare: “Allianz Prime”, prima aplicație de plați mobile și loialitate din industria de asigurari, care va permite clienților sa efectueze plați online și în magazine rapid, sigur și ușor prin intermediul dispozitivelor…

- George Maior, audiat in Comisia SRI: Consider ca am actionat in spiritul legii George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din capitala, Mehrabad si IKA, au fost anulate. Pene de curent au fost anuntate in capitala precum si in alte regiuni, iar multi oameni nu au putu ajunge la munca.Zapada care s-a depus pe partea carosabila a facut ca singurul…

- Un reputat om de știința german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert in aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului roman și a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei referitoare la importanta aurului in istoria țarii noastre. „Voi sunteți cu siguranța urmașii…

- Fondatorii si actinonarii majoritari ai unor firme IT din Europa sunt mai bogati cu circa 61 de miliarde de euro, dupa cele peste 610 exit-uri care au avut loc anul trecut. Totusi, numarul vanzarilor de firime din tehnologie este mult mai mic in comparatie cu 2016. Cei mai importanti cumparatori: Apple…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Premiera în învatamântul tehnic superior românesc. Rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu, a fost ales membru în bordul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER.

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- Importanța sectorului agricol in Romania este incontestabila. Cu toate acestea, problemele agriculturii romanești exista, iar rezolvarea lor in totalitate pare imposibila. Pe langa o lipsa acuta de fonduri, fermierii romani mai au doua mari probleme: lipsa de predictibiliate a sistemului financiar –…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Mai tare ca Viagra. Afrodisiac romanesc pentru cei cu hipertensiune arteriala O planta care se gaseste din plin in padurile din Romania are efect afrodisiac, dar este recomandat si pentru bolnavii cu insuficienta renala sau hipertensiune arteriala. Brânca ursului este o planta raspândita…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Statiunea Baile Govora din judetul Valcea adaposteste multe cladiri de epoca, emblematice nu doar pentru arhitectura localitatii, ci a intregii tari. Unele sunt lasate in paragina, victime ale interesului meschin al proprietarilor, altora li s-a redat stralucirea de altadata. Printre cele din urma se…

- O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi de sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul…

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, in ancheta agentiei poloneze PAP, in timp ce romanca Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, s-a clasat pe locul 13. Insa, nicio jucatoare de tenis din Europa nu prinde…

- Este vorba de un model Ceed III 2018 care urmeaza sa fie construit si pentru Europa in uzina din Slovacia. Conform primelor imagini vedem un Ceed III care ofera o linie optica traditionala marcii KIA, adica fara excese la capitolul design. Sub capota trebuie…

- Bulgaria preia in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului European. O tara atent monitorizata de UE trebuie sa asigure in vremuri de Brexit si probleme provocate de migratie coeziunea edificiului european. Pentru Bulgaria, presedintia Consiliului European este o mare provocare. Negocierile…

- A crezut ca transferul in Romania ii va oferi o viata mai buna. Realitatea nu s-a potrivit insa cu asteptarile lui. Telegraph a trimis in Romania o echipa de jurnalisti pentru a scrie despre cazul incredibil al lui Sione Vaiomounga. Tongalezul a ajuns acum 3 ani in Baia Mare, oras in care a fost fortat…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…