Secrete Realitatea TV. Gușă: De ce a plecat Prigoană. Totul despre televiziune Cozmin Gușa povestește cum s-a fondat Realitatea TV și de ce a plecat Silviu Prigoana din televiziune dupa ce a fondat-o. ''Statul subteran a considerat ca Realitatea TV este ceva ce ii aparține pentru ca avea tot timpul argumente asupra patronilor, care fie erau pe baza de șantaj, fie pe baza de argumente. Singurul care nu a putut sa tie tarnosit de catre acest stat paralel care inca nu exista a fost Prigoana, care a inființat Realitatea TV impreuna cu mine in 2001. Prigoana a venit sa intrebe ce face daca face o televiziune și i-am zis sa faca o televiziune cat mai anti-putere, cat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Incepe in plin razboiul romano-roman in ianuarie 2014, culmea, cu arestarea lui Boștina, avocatului Boștina.'', a spus Bogdan Chirieac, la DCNews LIVE. ''Avocatul lui Mircea Geoana, era și avocatul lui Geoana..'', a completat Cozmin Gușa in cadrul interviului DCNEWS, moderat de Bogdan Chirieac.…

- ”Nici acum nu știu daca nea Base planuia din 2004 sa ia ciomagul sa distruga țara sau i-a venit ideea pe parcurs. (...) Sunt multe chestii, el refuza sa discute despre momentele alea, eu am niște certitudini. Tot timpul m-am intrebat ce i-a schimbat scufița dupa ce a ajuns președinte. Am avut cateva…

- Apelurile nenumarate pe care Realitatea TV le-a facut în urma cu 3 ani au ramas neauzite. "Daca ne-ar fi ascultat, multe victime ar fi fost salvate", spune consultantul politic Cozmin Gușa.

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat vineri, la Cluj, ca daca ar fi putut sa mearga la referendumul pentru revizuirea Constitutiei care are loc in acest sfarsit de saptamana ar fi votat "Da". Prezent vineri la Festivalul International de Carte Transilvania unde a lansat o carte, Adrian Nastase a…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, în emisiunea Jocuri de Putere, ca demersul de înfiintare al unui partid este unul foarte serios, daca se doreste în continuarea închiderea Realitatii TV.

- Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al PSD, a sustinut o conferinta de presa, miercuri dimineata, pentru a lamuri aspectele conflictului iscat intre ea si liderul PSD Liviu Dragnea. In ultimele zile, Firea a lansat atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, dar si la adresa…

- Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al PSD, sustine o conferinta de presa miercuri dimineata. In ultimele zile, Firea a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Nu aveau ceva cu Valentin. Singurul motiv pentru care au dorit sa-i strice nunta a fost ca este fiul lui Liviu Dragnea, actual președinte al PSD, partidul majoritar din Romania, aflat la putere, intr-o coaliție de guvernare cu ALDE. Sute de invitați au fost la nunta lui Valentin Dragnea.…