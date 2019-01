Secrete pe care bărbaţii ar vrea să le ştie femeile Barbatii vorbesc despre sentimentele lor Barbatii au fost crescut sa fie barbati. Asta nu inseamna ca nu stiu sa vorbeasca despre sentimentele lor. Insa ei si le exprima indirect. Daca este intrebat, un barbat va sti intotdeauna ce sa raspunda, insa nu te astepta sa inceapa el cu destainuirile. De asemenea, pentru barbati sa petreaca timp cu partenerele lor, sa faca sport, sa mearga la plimbare, sa faca dragoste, inseamna moduri de a-si declara sentimentele.

Barbatii spun „Te iubesc" prin fapte Daca nu-ti zice in fiecare zi „Te iubesc", asta nu inseamna ca nu are sentimente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de actionari la o firma, mai multi cu aproape 50.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames si TrainYourBrain. Profilul omului de afaceri este reprezentat, in principal, de un…

- Oana Zavoranu a reacționat contra femeilor care nu au deloc grija la imaginea partenerulor lor de viața, ci sunt preocupate doar de look-ul lor. Vedeta a afirmat ca nu le ințelege pe acele femei care nu sunt deloc atente la cum se prezinta in public partenerii lor de viața. „N-am ințeles și nici…

- Femeile care sufera de sindromul de apnee obstructiva in somn (SOSA) pot prezenta un risc mai mare de a suferi de boli cardiovasculare decat barbații, potrivit unei cercetari recente. Sforaitul poate fi un semn al SOSA, care este o tulburare serioasa de somn in care respirația se oprește pentru o perioada…

- Fiecare floare oferita in dar releva dorinta de a aprecia si valorifica importanta anumitor persoane din viata noastra. In functie de ocazie si specificul unei invitatii, ne gandim deseori care combinatie de flori se potriveste cel mai bine cu sentimentele noastre firesti de curtoazie, romantism, apreciere…

- 1. MIT: Gripa poate fi luata prin vaccinul antigripal Nu, nu poti. Intr-adevar acest zvon vechi nu va inceta niciodata sa se vehiculeze prin popor, indiferent cat de frecvent incearca expertii sa il demonteze. „Vaccinul antigripal este creat din particule virale moarte, iar din moment ce virusul nu…

- La nivelul Uniunii Europene, proportia femeilor cu un nivel superior de educatie este mai mare decat proportia barbatilor care au acest nivel de educatie, Romania nefacand excepție de la acest lucru. Potrivit ultimelor date ale Eurostat, in țara noastra 18,7% dintre femeile intre 25 și 64 de ani au…