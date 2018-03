Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea a scris pe blogul sau personal un material interesant și, abordand, in același timp o teama extrem de controversata. Mai exact, judecatoarea vorbește franc, atașand declarațiile invocate, despre ipocrizia ambasadorilor straini care au ținut, de-a…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi, 22 februarie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta.

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Un apel a telefonic, facut luni in jurul pranzului, a dus la evacuarea incintei Curtii de Apel Bucuresti (CAB). In zona au ajuns politistii, dar si pirotehnistii. Concret, s-a dat alarma, dupa ce s-a primit un telefon la 112, in jurul orei 12 si 20 de minute, din partea unui barbat, din cate anunta…

- O persoana necunoscuta a sunat, luni, in jurul pranzului, la numarul unic de urgenta 112 si a informat despre existenta unui sistem exploziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti, informeaza reprezentantii Politiei Capitalei. Reprezentantii CAB anunta ca unii angajati au fost evacuati.

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ...

- In acest dosar, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si fostul deputat Marko Attila-Gabor. Decizia luata miercuri de Curtea de Apel Bucuresti nu este definitiva. In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte…

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. -continua-

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.Citeste…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Curtea de Apel București a admis, luni, apelul DNA in dosarul lui Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte al Romaniei, in dosarul in care acesta a fost judecat pentru trafic de influența dupa ce a promis intervenții pe langa procurori DIICOT. Astfel CAB a majorat pedeapsa stabilita de Tribunalul…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de 1 leu. Actiunea de la Curtea de Apel București (CAB) a…

- Mihai Necolaiciuc a fost condamnat in noiembrie 2016 la 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel Bucuresti. La un an de la incarcerarea sa in penitenciarul Poarta Alba, „tarul CFR“ a facut 3 solicitari de liberare conditionata. Ultima a fost admisa in prima instanta.

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Dupa ce a fost diagnosticata cu boala cumplita, care a rapus-o in cateva luni, Denisa Emilia Raducu, alias "Denisa Manelista", a incercat sa faca rost de bani de tratament deschizand un proces, pentru a-si recupera taxa de timbru pe care o platise in 2016, la cumpararea unei masini, scrie spynews.ro.…

- In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul General spre judecare la Tribunalul Bucuresti, insa aceasta instanta a decis, in noiembrie 2017, ca nu are competenta materiala de a judeca respectiva cauza, dosarul fiind trimis la Judecatoria Sectorului 5. Decizia a venit dupa ce un…

- In anul 2015, afaceristul a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Transgaz, insa a fugit imediat din tara. Afaceristul este acuzat ca, alaturi de Dinel Staicu si de alte sapte persoane, au fraudat societatea cu peste 26 de milioane de lei. In anul 2007, toti au…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Florin Dragomir Fratica, fost primar al comunei Bradu, judetul Arges, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie sub forma instigarii la abuz in serviciu, intr-un dosar legat de retrocedarea unui teren, prejudiciul in acest caz fiind de peste 35 milioane…

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Mircea Balus, unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope din Capitala, condamnat in „dosarul clanurilor” alaturi de alte nume sonore precum fratii Nutu si Sile Camataru, a fost eliberat a doua zi dupa ce a primit condamnarea de noua ani de inchisoare, scrie wowbiz.ro.Mircea Nebunu’,…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Nelu Iordache, la sase ani si trei luni de inchisoare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrazii Nadlac – Arad. Prejudiciul in acest caz, produs in dauna CNADNR, a unei banci si a unei firme…

- Magdalena Serban – femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor – ramane in arest preventiv, au decis miercuri magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care i-au respins acesteia contestatia si au mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva.…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Aproximativ 500 de magistrati de la mai multe instante si parchete din tara s-au adunat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a protesta fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, definitiv, condamnarea omului de afaceri turc Abdullah Atas la 22 de ani si 10 luni de inchisoare, fiind acuzat ca l-a ucis pe politistul Gheorghe Ionescu, lovindu-l intentionat cu masina. Pedeapsa i-a fost redusa de la 23 de ani si 6 luni.

- "Curtea de Apel Bucuresti se delimiteaza de actiunile de protest desfasurate in data de 18 decembrie 2017, langa sediul acestei institutii, la initiativa individuala a unor judecatori. Totodata, Curtea de Apel Bucuresti subliniaza necesitatea respectarii prevederilor legale care reglementeaza statutul…

- Sute de magistrați protesteaza, la aceasta ora, pe scarile din fața Curții de Apel București! Aceștia nu scandeaza, dar au pancarte pe care au scris juramantul lor.știre in curs de actualizare

- Judecatorul Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti, a amanat pentru 2018 procesul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Cauza, instrumentata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de Combatere a Coruptiei, se afla pe rolul Curtii de…