- Cartea lui Michael Wolff despre președintele Statelor Unite – „Fire and Fury: inside the Trump White House” –, vanduta la cateva zile de la lansare in 29.000 de exemplare, a ajuns și in Coreea Nord, scrie digi24.ro.

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Donald Trump este "un om foarte instabil", afirma ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, avertizand ca "episoadele psihotice" ale presedintelui Statelor Unite vor fi urmate de riposte ale Teheranului.

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters. Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul...

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu se amestece in ceea ce Moscova numeste "afacerile interne" ale Iranului, a afirmat joi ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, potrivit agentiei ruse de presa TASS, citata de Reuters.

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- De la decizia anuntata de presedintele american Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul pentru clima de la Paris si pana la uraganele devastatoare, inundatiile, secetele si incendiile care au facut ravagii in lumea intreaga, 2017 a fost un an extrem de dificil in ceea ce priveste lupta…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Vizita surpriza a fiicei lui Donald Trump, Ivanka Trump, la o scoala din Connecticut a determinat unii parinti sa-si transfere copiii din clasa, relateaza The Independent. Fiica presedintelui Statelor Unite...

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Rusia si China reprezinta "puteri rivale" pentru SUA, intr-o noua era a competitiei globale, insa Washingtonul trebui sa incerce sa construiasca un "parteneriat semnificativ cu acestea", a declarat presedintele american Donald Trump cu ocazia prezentarii noii Strategii pentru siguranta nationala a Statelor…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica, a doua in mai puțin de o saptamana, in cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Vizand o schimbare importanta a politicii externe a Statelor Unite in Orientul Mijlociu, presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a decis sa initieze procesul de relocare a ambasadei americane din Tel Aviv, la Ierusalim, in ciuda opozitiei comunitatii…

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA.In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- Jared Kushner, consilier apropiat al președintelui american, se va exprima duminica in legatura cu politica Washingtonului in Orientul Mijlociu, in contextul in care Donald Trump trebuie sa decida daca iși menține promisunea de a muta ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim,…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- George W Bush Senior a devenit cel mai longeviv președinte american din istorie dupa ce a implinit 93 de ani și 166 de zile, depașindu-l pe Gerald Ford care a murit la 93 de ani și 195 de zile, scrie ABC News. Sambata, fostul președinte american George H.W. Bush a implinit 93 de ani și 166 de zile,…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters. In momentul in care avionul președintelui SUA ateriza la Danang, purtatorul de cuvint al administrației…

- Mii de iranieni au protestat fata de politicile presedintelui american, Donald Trump, dar si pentru a marca aniversarea asediului ambasadei SUA în Teheran din 1979, informeaza presa internationala, citata de Mediafax. Acestia au scandat "Moarte Americii"” si au ars steaguri…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP citata de Agerpres. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri de export,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat abuzul de substante opioide drept o "urgenta de sanatate publica la nivel national" si a anuntat noi masuri pentru a combate ceea ce a descris ca fiind cea mai grava criza de dependenta de droguri din istoria Statelor Unite, informeaza Associated Press.

- Se lanseaza serialul cu cei mai mulți transgenderi Cel mai nou proiect al lui Ryan Murphy atrage deja toata atenția la Hollywood, deși nici nu s-a filmat inca. Este vorba de Pose, serialul care are cei mai mulși transgenderi in distribuție. Acțiunea serialului este plasata in New York-ul anilor 80,…

- Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a adoptat miercuri noi sancțiuni impotriva milițiilor Hezbollah, susținute de Iran, informeaza Reuters, care apreciaza ca este vorba de un efort american de a adopta o linie dura fața de Teheran, fara a submina acordul nuclear din 2015. …

- Presedintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, doreste sa faca publice o serie de documente clasificate cu privire la asasinarea lui Kennedy. Documentele, care includ rapoarte si relatari ale FBI si CIA, pot confirma sau infirma relatarile dintr-o carte publicata la inceputul acestui an care au…

- Administrația Prezidențiala a Statelor Unite a dispus aplicarea unor verficari suplimentare în cazul imigranților. Masurile urmeaza sa intre în vigoare începând de miercuri, anunța Departamentul de Stat de la Washington.

- Donald Trump a anuntat deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, care va presupune implicarea diplomatica a Statelor Unite. Pe de alta parte, Ministerul rus al Apararii a criticat bombardamentele desfasurate de coalitia impotriva Statului Islamic si a apreciat ca victoria de la Rakka nu…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- Acest anunt vine dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce "oricand".”Programul…

- Garda Revolutionara din Iran a anuntat, joi, ca Tehreanul va accelera procesul de dezvoltare al programul balistic, in pofida presiunilor venite dinspre Statele Unite si UE pentru a suspenda programul, a relatat agentia Tasnim, citata de site-ul agentiei de presa Reuters. Acest anunt vine…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat miercuri un atac impotriva președintelui american Donald Trump in urma tentativelor acestuia de a retrage SUA din acordul internațional privitor la programul nuclear iranian, scrie digi24.ro.

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…