Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, va informa sambata Consiliul de Securitate ONU despre situatia din Venezuela si va cere statelor membre sa-l recunoasca pe Juan Guaido precum presedinte interimar al tarii, a anuntat vineri printr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, într-o conferința de presa comuna cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca statul de drept nu este negociabil pentru el.

- Cel putin 19 politisti afgani si membri ai unor militii proguvernamentale au fost ucisi in cursul noptii in atacuri ale talibanilor la puncte de securitate in provincia nordica Balkh, a anuntat miercuri un responsabil local citat de Xinhua, conform Agerpres. Militantii talibani au confiscat…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea ca un al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc in curand, transmite AFP. Presedintele Trump, care a avut un prim summit istoric cu Kim in iunie 2018,…

- Secretarul american al Apararii, fostul general de Marina Jim Mattis, si-a prezentat demisia si va parasi functia la sfarsitul lui februarie. Aceasta veste surprinzatoare a venit a doua zi de la anuntul presedintelui american Donald Trump privind retragerea trupelor din Siria.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si secretarul Apararii, James Mattis, vor discuta miercuri cu senatorii americani despre dezvoltarea relatiilor cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor privind regatul, relateaza site-ul postului France 24.