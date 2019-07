Secretarul GRECO: România riscă sancţiuni dure dacă nu desfiinţează Secţia specială care o anchetează pe Kovesi "Asa cum sunt sigura ca stiti deja, pentru ca nu ma indoiesc ca aveti o imagine clara asupra dezbaterilor din spatiul public din tarile membre, autoritatile romane insista pe ideea ca recomandarile GRECO sunt optionale, nu obligatorii. Argumentul este ca, luand rapoartele din trecut ale GRECO, par a fi si alte tari care nu au implementat recomandarile, chiar si din democratiile vechi. Este acesta un argument valid? Sunt aceste recomandari la discretia statelor?



In primul rand, vreau sa amintesc, chiar daca nu stiu citatul exact, ceea ce a spus insasi doamna ministru al Justitiei din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sanctiuni dure daca nu desființeza Secția pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Recomandarile nu sunt optionale, ci obligatorii si se poate ajunge chiar la sanctiuni, o spune raspicat Gianluca Esposito, secretarul executiv al GRECO, intr-un interviu pentru Ziare.com. Esposito…

- Politicianul socialist Frans Timmermas este pe cale sa fie numit drept noul șef executiv al UE, au declarat duminica, pentru Reuters, diplomați și oficiali europeni, cu câteva ore înainte ca liderii Uniunii sa se reuneasca pentru a decide ocupanții celor mai importante poziții din blocul…

- Premierul e mai bogat ca presedintele, dar mai instarit decat amandoi este ministrul Justitiei. Politicienii si-au actualizat declaratiile de avere, iar pe inventar gasim lingouri de aur, locuinte in America, conturi grase, terenuri si case de vacanta. Viorica Dancila are trei terenuri, unul in Predeal,…

- Reprezentantii pensionarilor din Romania o acuza pe Viorica Dancila ca a mintit cand a spus ca va discuta cu acestia despre noua lege a pensiilor, respinsa miercuri de Senat. Astfel, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania, Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania si Federatia…

- Romania nu se afla in situatia activarii articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, a declarat miercuri comisarul responsabil pentru justitie, Vera Jourova, prezenta la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA a ministrilor justitiei si afacerilor interne, transmite…

- "Hotararea definitiva de condamnare a lui Liviu Dragnea luata de completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție, la capatul unui lung șir de tergiversari, demonstreaza ca Justiția din Romania inca funcționeaza, in ciuda tuturor presiunilor la care sunt supuși magistrații…

- Duminica, 26 mai, vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European, dar si referendumul privind modificarile aduse legilor Justitiei, propus in urma cu ceva timp de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.