- Romania este un aliat foarte apreciat si contribuie la securitatea noastra comuna in multe moduri diferite, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui interviu pentru Antena 3, mentionand atat cooperarea cu Alianta Nord-Atlantica in unitati de pe teritoriul tarii, cat…

- Ministrul Apararii Nationale, satmareanul Gabriel Les a participat astazi, 23 ianuarie, la Bruxelles, ca membru al delegației oficiale, la intalnirea premierului Viorica Dancila cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Agenda intrevederii a cuprins subiecte de importanța majora pentru Alianța…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca regiunea Balcanilor de Vest va reprezenta una dintre prioritatile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. "Am discutat despre dosarele grele de pe agenda UE. O temă foarte importantă în acest context este migraţia şi…

- Ziua de 15 ianuarie 2019 este o zi cu semnificatie deosebita pentru militarii Batalionului 206 Artilerie “General Mihail Lacatusu”, care sarbatoresc 50 de ani in slujba patriei. Conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 0054 din 13 ianuarie 1969, Ministrul Fortelor Armate a ordonat infiintarea Divizionului…

- Formarea unei armate in Kosovo reprezinta un risc privind repetarea unui conflict armat in regiunea Balcanilor, a declarat Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la Națiunile Unite, relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax "Formarea unor forțe armate in Kosovo reprezinta…

- Sefi de guvern din state din zona Balcanilor au declarat luni, cu ocazia unei reuniuni la Viena pentru discutarea eforturilor tarilor lor de aderare la Uniunea Europeana, ca acestea trebuie sa coopereze si sa depaseasca tensiunile dintre ele, transmite dpa. Reuniunea, la care au participat…

- Romania are o brigada NATO operationala la Craiova Prima mare unitate NATO de pe teritoriul României a fost certificata de Alianta în cadrul unui exercitiu militar complex desfasurat la Centrul Național de Instruire Întrunita „Getica” din localitatea Cincu, județul Brașov.…

- Mihai Fifor a vorbit, vineri, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, despre semnalul puternic pe care il da NATO chiar de pe baza de la Mihail Kogalniceanu, precizand ca, desi actiunile Federatiei Ruse continua sa fie agresive, militarii sunt pregatiti pentru orice fel de provocare. "As vrea…