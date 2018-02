Stiri pe aceeasi tema

- Demisia primarului general al municipiului Chișinu, Dorin Chirtoac, suspendat din funcție, de a renunța la mandat a fost una neașteptat. Aceasta opinie a fost exprimat in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Juristul Serghei Mișin susține ca nimeni…

- Elena Petrascu, director general interimar al Postei Romane, si-a inaintat joi, 15 februarie, demisia de la conducerea operatorului national postal, a anuntat compania care a prezentat si un raport de activitate in cele 4 luni de mandat ale acestia. Contactati de HotNews.ro pentru a afla motivele demisiei,…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a reiterat miercuri insistenta Administratiei Donald Trump ca statele NATO sa suplimenteze bugetele militare, dar Germania, care se opune ideii, a parut sa critice tarile care deja s-au conformat, replicand ca nu sunt suficiente "cifre seci".

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. 'El demisioneaza de la Casa Alba', insa va ramane pentru a asigura tranzitia, a adaugat ea.In timpul briefingului…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Asteptarile cu privire la sansele unui acord rapid cu social-democratii in vederea formarii unui guvern in Germania au fost temperate vineri de Angela Merkel, care a apreciat ca exista in continuare ”numeroase puncte serioase de divergenta”, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Sunt in continuare o serie…

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania au ajuns la un acord, miercuri, in privinta politicilor de mediu, in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, contesta legitimitatea celor 182 de propuneri de candidatura pe care presedintele FRF Razvan Burleanu afirma ca le-a primit, spunand ca se gaseste in posesia unui document de la Ministerul Justitiei in care se precizeaza ca federatia are doar 80 de membri…

- Secretarul general al PAS, Igor Grosu a fost pus la respect de europarlamentarul PPE, Tomas Zdechovsky. Oficialul a confirmat ca a facut parte din delegatia Partidului Popular European care s-a intalnit cu liderii Partidului Sor.

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Înca un om din fosta formula de guvern a fost îndepartat. Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, vineri, la cerere, din functia de secretar general adjunct al executivului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.

- Actualul director general al SC Cupru Min SA Abrud, Nicolae Turdean, și-a inaintat demisia, pentru data de 1 februarie, potrivit unor surse apropiate ale companiei. Documentul prin care și-a inaintat demisia va fi analizat de Consiliul de Administrației. Motivele sunt legate de cariera profesionala…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, sambata, ca in urma situatiei din partid, s-a ajuns la concluzia ca e importanta convocarea Comitetului Executiv, luni, pentru rezolvarea problemelor din formatiune, adaugand ca „si-a bagat dracul coada in PSD”.

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Secretarul general al FC Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, joi, la Casa Fotbalului, ca exista discutii cu alte cluburi pentru cedarea fotbalistilor Vitor Ferreira Mosca Rivaldinho, Loteteka Jeremy Bokila si Maximiliano Fernando Oliva, pusi pe lista de transferuri de conducerea gruparii alb-rosii.…

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea în 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP.

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- K. Iohannis e indemnat sa consulte Comisia de la Venetia Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland foto: aftenposten.no Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis astazi o scrisoare presedintelui României, Klaus Iohannis, în care îl…

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, miercuri, ca Iranul sfideaza apelul ONU privind oprirea programului sau cu rachete balistice, insa a adaugat ca Teheranul respecta termenii Acordului nuclear semnat in 2015, informeaza The Associated Press.

- Secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg ramane șeful NATO pana in 2020, dupa ce reprezentanții celor 29 de națiuni membre ale celei mai mari alianțe militare din lume au decis sa-i prelungeasca mandatul, scrie libertatera.ro.

- In cadrul intrevederii parțile au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO. Igor Dodon a pus accentul pe principiile care stau la baza relatiilor cu NATO: respectarea principiului inviolabilitatii frontierelor Republicii…

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 8 decembrie, Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct al NATO, in contextul inaugurarii Oficiului NATO la Chisinau. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO.

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri politice, americanul Jeffrey Feltman, va efectua de marti pana vineri o vizita oficiala in Coreea de Nord, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, transmite AFP. Vizita are loc la sase zile dupa ce Phenianul a lansat…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o intrevedere luni, 4 decembrie, la Strasbourg, cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Potrivit unui comunicat de presa al PDM, cele mai importante teme abordate au fost cooperarea Consiliului Europei cu Republica Moldova, reformele realizate…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Adrian Tanase este noul director general al Bursei de Valori București. Tanase il inlocuiește in funcție pe Ludwik Sobolewski, cel care a notificat BVB, in data de 27 octombrie, cu privire la demisia sa din funcția de director general al societații. Consiliul Bursei a luat la cunoștința de demisia lui…

- Conducerea SRI solicita membrilor Comisiei parlamentare care controleaza activitatea Serviciului sa nu implice institutia in jocuri politice. Reactia SRI vine dupa ce senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control a SRI, i-a cerut demisia generalului Dumitru Dumbrava.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, nu exclude varianta unei noi remanieri si sustine ca partidul este pregatit pentru acest scenariu. "Daca premierul hotaraste, dupa analiza, ca are probleme cu unii oameni cu care colaboreaza mai incet sau nu se inscriu in grafic si ca ramane…

- O noua mare coalitie între Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) reprezinta &"cea mai buna optiune pentru Germania&", a declarat, duminica, Horst Seehofer, liderul CSU, filiala bavareza a CDU, relateaza site-ul

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica și s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democrații, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar…

- Liderul social-democraților germani a renunțat la opoziția sa de principiu fața de o coaliție cu partidul Angelei Merkel. Martin Schulz se arata acum dispus sa discute o coaliție pentru a ieși din criza provocata de eșecul negocierilor cancelarului german de a forma un guvern, relateaza Politico.com.…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…