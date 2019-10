Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ca social-democrații au inca suficienta forța la nivel local pentru ca cei din opoziție sa aiba motive sa se teama. Intr-o postare pe Facebook, Fifor mai spune ca PSD va ramane ”un reper” in vremuri de austeritate. ”Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca nici macar cei din opoziție nu-și doresc trecerea moțiunii de cenzura, de aceea vor fi voturi și de la PNL impotriva moțiunii. Fifor considera ca cei din opoziție nu au niciun plan ulterior caderii Guvernului și nici nu ar fi de acord cu Ludovic…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ofera prima reacție din cadrul conducerii PSD, la respingerea Rovanei Plumb. Fifor susține ca, de fapt, opoziția formata din PNL și USR ar fi vinovați pentru respingerea propunerii de comisar european a Romaniei.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat faptul ca se va merge in Parlament pentru a cere un vot privind restructurarea Guvernului, insa a ținut sa precizeze ca in cazul in care acesta nu va fi favorabil, atunci Executivul va veni cu o alta varianta, pana in momentul in care se va obține…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca presedintele Klaus Iohannis ”face numai lucruri rele”, blocand activitatea Guvernului si atacand pe toata lumea. Fifor sustine ca partidele din opozitie ”se cotonogesc intre ele si nu sunt in stare sa formeze o majoritate, daramite sa conduca tara”.…

- Marturii șoc facute de secretarul general al PSD, la TVR 1, despre relația dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Mihai Fifor a afirmat ca premierul a fost ținut departe de rezultatele sondajelor din campania electorala pentru europarlamentare. Fifor a afirmat ca Liviu Dragnea crease in jurul…