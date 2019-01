Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White, a declarat luni ca PSD foloseste Bruxelles-ul drept "carne de tun", sustinand ca social-democratii mint atunci cand afirma ca eurodeputatii PNL distrug imaginea Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Se anunța mișcari spectaculoase…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca "regreta" decizia parlamentului de la Pristina de a crea o armata kosovara si a afirmat ca Alianta isi va "reexamina nivelul de angajare" in Kosovo, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite in capitala germana, ca Berlinul este in raza de actiune a noilor rachete rusesti de croaziera SSC-8, capabile sa poarte o incarcatura nucleara, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. ''Aceste rachete de croaziera…

- Secretarul general al Interpol, Jurgen Stock, a declarat joi ca organizatia nu are alta optiune decat "sa accepte" demisia fostului sau presedinte chinez, acuzat de coruptie de catre Beijing dupa ce a disparut misterios in timpul unei vizite in China, relateaza AFP. "A fost o situatie dificila pentru…

- Adrian Tutuianu si secretarul general al PSD,Marian Neacsu, exclusi din PSD Senatorul social-democrat Adrian Tutuianu si secretarul general al PSD, Marian Neacsu, au fost exclusi luni, 5 noiembrie, din partid. Decizia a fost luata în Comitetul Executiv National al PSD. La…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut vineri incetarea "imediata" a conflictului din Yemen, pe fondul condițiilor umanitare ingrijoratoare din regiune, relateaza site-ul agenției Anadolu, citat de Mediafax.