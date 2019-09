Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au finalizat negocierile cu forțele de opoziție, dar și ultimele retușuri pe textul moțiunii de cenzura. STIRIPESURSE.RO va prezinta textul moțiunii inițiate de PNL: ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”.Citește și: SURSE: Cine sunt cei trei parlamentari…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat, marti, la sediul central al Partidului National Liberal, unde a avut o sedinta de organizare a campaniei, cu liderii partidului care il sustine la alegerile prezindentiale. Seful statului a discutat cu presedintele PNL Ludovic Orban, dar si cu parlamentarii Siegfried…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu liderii PNL, la sediul formatiunii liberale.„Cu actualul si viitorul Presedinte al Romaniei, pregatim campania electorala”, a scris prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook si a postat o fotografie. Alaturi de…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca partidele din opoziție, care au refuat sa semneze Pactul propus de Viorica Dancila, au luat aceasta decizie pentru ca pregatesc de taieri, odata ce ajung la guvernare.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Liberalii pregatesc o noua moțiune de cenzura. Cel puțin asta a anunțat liderul PNL Ludovic Orban, intr-un interviu acordat joi G4Media: in aceasta toamna se va face o noua incercare de a darama Guvernul Dancila, iar in acest sens se vor purta negocieri cu toate partidele parlamentare, potrivit realitatea.net.Consultantul…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…