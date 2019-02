Stiri pe aceeasi tema

- O serie de alegeri pasnice si de armistitii fac ca in Africa sa se simta un "vant al sperantei", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sambata, la Addis Abeba, in ajunul unui summit al Uniunii Africane in capitala Etiopiei, relateaza AFP. "Este un moment in care sufla un vant al sperantei…

- Lumea este afectata de o "fragmentare" ingrijoratoare, in special din cauza relatiilor tensionate dintre Rusia, Statele Unite si China, a declarat joi, la Davos, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP. "Relatia dintre cele trei mari puteri mondiale, Rusia, Statele Unite…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Acordul privind cooperarea militara dintre Republica Centrafricana și Federația Rusa prevede posibilitatea crearii unei baze militare rusești pe teritoriul țarii, a anunțat ministrul apararii al Republicii Centrafricane, Marie–Noelle Koyara, intr-un interviu acordat RIA Novosti. Centrul din Berengo,…

- „Daca ai pamantul tau, ești liber“. Asta imi spunea de curand un fermier din Estonia. In Romania ultimilor ani, oamenii au renunțat la aceasta libertate. Sau le-a fost „confiscata“ intr-un mod subtil, greu de probat atat timp cat vanzarea terenurilor s-a facut din propria voința. De ce spun confiscata?…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri "preocuparea" dupa decizia Kosovo de a se dota cu o armata, indemnand "la retinere toate partile implicate", in timp ce o reuniune neoficiala a Consiliului de Securitate a fost organizata la cererea Serbiei, relateaza AFP preluata…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel marti Rusiei si Ucrainei sa foloseasca &"maximul de retinere&" pentru a evita cresterea tensiunilor create în urma incidentului din Marea Azov, relateaza site-ul Ynet.

- Singapore, Japonia si Spania sunt cele trei tari ai caror locuitori au cea mai mare speranta de a trai mai multi ani in conditii de sanatate, potrivit unui raport publicat de revista The Lancet, citat de EFE și preluat de Agerpres. Speranta unei vieti sanatoase este de 74,2 ani in Singapore, de 73,1…