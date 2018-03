Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali israelieni au acuzat sambata gruparea islamista Hamas care controleaza Fasia Gaza de provocari deliberate in timpul unui amplu mars care a degenerat in confruntari violente de-a lungul granitei Fasiei Gaza cu Israelul.

- Cel putin 8 palestinieni au murit si alti 350 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s-au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat, joi, ca din cauza deteriorarii relatiilor ruso-americane ar putea izbucni un nou Razboi Rece si a adaugat ca ar trebui instituite mecanisme care sa previna escaladarea tensiunilor, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat in noaptea de sambata spre duminica o instalatie subterana apartinand Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in curs de constructie care ar fi putut sa fie folosit in atacuri, relateaza AFP, conform news.ro.Aceste atacuri au fost lansate ca represalii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera 'inacceptabila' folosirea unui agent neurotoxic pentru a ataca un fost spion rus in Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvant al ONU, relateaza AFP.'Utilizarea agentilor neurotoxici ca arma este, in orice situatie, inacceptabila',…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata în Fâsia Gaza într-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule în care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Regimul nord-coreean l-a acuzat, joi, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca incearca sa provoace un conflict prin laudele aduse sanctiunilor internationale impuse impotriva Phenianului pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni la adoptarea de reguli la nivel global pentru a reduce impactul unui eventual razboi informatic asupra civililor, in contextul in care atacurile cibernetice masive par sa devina primele salve in viitoarele conflicte, informeaza Reuters.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Doi palestinieni au murit in urma unor atacuri lansate, duminica, in Fasia Gaza de catre Armata Israeliana, care a ripostat dupa ce patru soldati au fost raniti in urma unei explozii provocate de miscarea Hamas, informeaza site-ul postului France 24.

- Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, s-a intalnit, in Liban, cu aliati politici ai organizatiei siite Hezbollah, in contextul amplificarii tensiunilor cu Israelul, informeaza agentiile Associated Press si Reuters.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sambata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru "dezarmorsarea imediata si neconditionata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sambata atenuarea imediata a conflictului din Siria, dupa loviturile aeriene ale Israelului, informeaza AFP. Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a declarat ca secretarul general "urmareste indeaproape escaladarea militara alarmanta…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, felicita Rusia si SUA pentru implementarea limitarii arsenalului, prevazuta in tratatul START, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel partilor implicate in criza nucleara nord-coreeana la discutii "serioase", "absolut esentiale", in opinia sa, pentru a pune capat conflictului, relateaza AFP. Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea în 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP.