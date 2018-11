Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel la incetarea ''violentelor'' in Yemen pentru a nu permite ca tara sa alunece in ''prapastie'' si a cerut inceperea unor negocieri intre parti fara conditii prealabile, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a informat Consiliul de Securitate in legatura cu intentia sa de a-l numi pe diplomatul norvegian Geir Pedersen emisar al Natiunilor Unite pentru Siria, in locul lui Staffan de Mistura, care a anuntat ca se va retrage la finalul lui noiembrie din acest…

- La peste un an dupa ce a esuat sa obtina o rezolvare a conflictului cipriot, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se arata intr-un raport increzator in posibilitatea de a se ajunge la un acord, dar fara sa anunte un termen limita. "Perspectivele unei rezolvari globale intre comunitatile…

- Provincia siriana Idlib 'nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP, scrie Agerpres. 'Combaterea terorismului nu-i absolva…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…

- Misiunea nord-coreeana a ONU l-a acuzat pe secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, de "afirmatii nechibzuite" si ca a adoptat linia SUA, dupa ce a cerut o denuclearizare verificabila si ireversibila a Peninsulei Coreene, informeaza sambata AFP, preluata de Agerpres. Guterres…