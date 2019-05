Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a exprimat miercuri speranta ca Algeria va desfasura o "tranzitie pasnica si democratica" dupa demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax."Secretarul general ONU saluta calmul si respectul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Germania, in calitate de stat membru al Aliantei, trebuie sa-si onoreze promisiunea de crestere a cheltuielilor militare, relateaza AFP, amintind ca subiectul este unul generator de tensiuni cu administratia americana, potrivit agerpres.ro.'Ma…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel vineri, intr-un comunicat, la multiplicarea donatiilor din partea comunitatii internationale in sprijinul miilor de supravietuitori ai ciclonului Idai din Africa Sudica, subliniind necesitatea ''solidaritatii''…

- Drepturile omului sunt in regres pe plan mondial, a avertizat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, lansand un apel catre statele membre ale ONU sa nu cedeze, relateaza AFP si Xinhua. Aceste regrese sunt "profunde si omniprezente", a subliniat Guterres, in deschiderea unei sesiuni…

- Elementele cheie ale sistemului international de control al armamentelor ''se prabusesc'', a avertizat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, facand apel la mentinerea Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si la evitarea unei noi curse a inarmarii nucleare, relateaza AFP,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat vineri Venezuela "sa nu recurga la forta letala impotriva manifestantilor", in contextul in care sambata ar putea avea loc violente cu ocazia transportului de ajutor umanitar american in aceasta tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.