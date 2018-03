Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel la Rusia vineri "sa coopereze" in afacerea Skripal, dand asigurari ca Alianta Nord-Atlantica "nu vrea un nou Razboi Rece", relateaza AFP. "Avem ceea ce as numi 'o abordare cu doua directii' fata de Rusia", a declarat el…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera 'inacceptabila' folosirea unui agent neurotoxic pentru a ataca un fost spion rus in Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvant...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Viorica Dancila crede ca este o ”scapare” ca de la congresul PSD au lipsit fostii presedinti de partid. "Cred ca a fost o scapare, am toata aprecierea pentru fostii presedinti ai partidului. A fost o scapare acest lucru. (...) Nu puteam eu sa fac invitatii", a aratat premierul Viorica Dancila.…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat luni, legat de neinvitarea fostilor presedinti PSD la Congresul de sambata, ca isi asuma "scaparea", dar nu s-a dorit ca fostii lideri sa fie prezenti la un eveniment care se anunta tensionat. "Nu si-a uitat partidul fostii presedinti, cum…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, este de parere ca Partidul Social Democrat a iesit ''intarit'' in urma congresului extraordinar de sambata, in conditiile in care echipa anterioara suferea de lipsa de implicare. "Eu cred ca partidul a iesit intarit din acest congres.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat joi ca isi va depune candidatura pentru functia de secretar general al partidului. "Azi am venit la sediul in care mi-am desfasurat activitatea foarte multi ani, si in organizare si in ceea ce s-au numit programele partidului…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca Occidentul deja raspunde comportamentului agresiv al Rusiei, inclusiv modernizarii arsenalelor nucleare ale Moscovei, precum și dezvoltarii de noi tipuri de arme, potrivit Deutsche Welle.…

- PSD va avea 16 vicepresedinti, 8 barbati si 8 femei, care vor fi alesi pe regiuni, a decis luni comitetul executiv central al partidului. Anuntul a fost facut de seful PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei. conducerii executive a social-democratilor.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. Conform informatiilor de luni dimineata, au avut loc noi bombardamente in regiune in Douma, in orasul principal Ghouta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP. "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat…

- Regimul nord-coreean l-a acuzat, joi, pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca incearca sa provoace un conflict prin laudele aduse sanctiunilor internationale impuse impotriva Phenianului pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil. "Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marti "profund ingrijorat"in fata escaladarii violentei in Ghouta Orientala, enclava rebela din Siria care este supusa de fortele guvernamentale unor bombardamente sangeroase, transmite AFP. "Secretarul general este profund ingrijorat in fata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Un conflict militar intre Israel si miscarea siita libaneza Hezbollah ar fi "cel mai urat cosmar", a avertizat luni Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters. Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat ca ultimele…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante contributii…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut apel la comunitatea internationala ''sa sustina eforturile'' de reconstructie in Irak dupa razboiul sau impotriva gruparii Stat Islamic (SI), intr-un moment in care Bagdadul se asteapta la importante…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sâmbata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sambata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru "dezarmorsarea imediata si neconditionata…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut sambata atenuarea imediata a conflictului din Siria, dupa loviturile aeriene ale Israelului, informeaza AFP. Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a declarat ca secretarul general "urmareste indeaproape escaladarea militara alarmanta…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat la discutii privind denuclearizarea, in timpul unei scurte conversatii avute cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, a declarat, vineri, Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza agentia Tass.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a avut o scurta intalnire cu presedintele onorific al Coreei de Nord, Kim Yong-Nam, cu prilejul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), a anuntat vineri ONU, citata de agentia EFE. Antonio…

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP. "Situatia din Maldive este tensionata si se poate…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, felicita Rusia si SUA pentru implementarea limitarii arsenalului, prevazuta in tratatul START, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Natiunilor Unite, Stephane Dujarric, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un apel partilor implicate in criza nucleara nord-coreeana la discutii "serioase", "absolut esentiale", in opinia sa, pentru a pune capat conflictului, relateaza AFP. Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare…

- Phenianul indeamna ONU sa salute imbunatatirea relatiilor in peninsula coreeana si sa denunte viitoarele manevre militare ale Statelor Unite si Coreei de Sud care ar putea sa conduca la esecul acestei detensionari, relateaza AFP. Intr-o scrisoare adresata secretarului general al ONU Antonio Guterres,…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anuntat sambata ca il va trimite pe emisarul sau special pentru Siria, Staffan de Mistura, la congresul de pace ce va avea loc pe 29 si 30 ianuarie la Soci, in Rusia, in pofida boicotului declarat de opozitia siriana, transmite AFP. Secretarul…

- Orologiul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Marius Iulian Carabulea, a fost eliberat vineri din functie la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor publicata in Monitorul Oficial.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea armelor chimice…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati de atacurile chimice din Siria dupa opozitia Rusiei, in noiembrie, in privinta continuarii anchetelor internationale, relateaza AFP. Folosirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea fi tranșat chiar la inceputul saptamanii viitoare, in cadrul unui Comitet Executiv. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv in care sa fie tranșata situația politica. Citește și: Gabriela Firea…

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent” si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a salutat, joi, redeschiderea canalului de comunicare dintre Phenian si Seul, a anuntat Farhan Haq, purtator de cuvant al Natiunilor Unite, relateaza Abc News.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a lansat miercuri un apel la evitarea altor violente in Iran si a cerut ca toate manifestatiile sa se desfasoare intr-o maniera calma in aceasta tara, transmit AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica “un mesaj de alerta, o alerta rosie” cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. “Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat un apel…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea în 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…