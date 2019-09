Stiri pe aceeasi tema

- ”In campanie, știți foarte bine, secretarul general o conduce, dar in același timp, in aceasta campanie, pentru prima data, voi avea langa mine o echipa puternica, președintele executiv - n.r. Eugen Teodorovici, secretarul general și alți colegi care vor sa ni se alature” a spus Viorica Dancila. …

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, face apel la calm in privința situației din Kashmirul indian, potrivit unui comunicat postat pe site-ul organizației, potrivit Mediafax.Guterres le solicita parților implicate sa fie precaute in acest caz și face…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri la Nairobi ca forta comuna antijihadista a G5-Sahel nu va fi suficienta pentru a impiedica avansul jihadismului in Africa de Vest si s-a declarat pregatit sa sustina orice noua initiativa a liderilor africani, relateaza AFP, potrivit…

- Schimbarile climatice progreseaza mai repede decat era prevazut, a avertizat duminica secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la Abu Dhabi, cerand masuri urgente pentru a se evita o "catastrofa", relateaza...