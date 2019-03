Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile omului sunt in regres pe plan mondial, a avertizat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, lansand un apel catre statele membre ale ONU sa nu cedeze, relateaza AFP si Xinhua, potrivit agerpres.ro.Aceste regrese sunt "profunde si omniprezente", a subliniat Guterres, in deschiderea…

- Drepturile omului sunt in regres pe plan mondial, a avertizat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, lansand un apel catre statele membre ale ONU sa nu cedeze, relateaza AFP si Xinhua. Aceste regrese sunt "profunde si omniprezente", a subliniat Guterres, in deschiderea unei sesiuni…

- Elementele cheie ale sistemului international de control al armamentelor ''se prabusesc'', a avertizat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, facand apel la mentinerea Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) si la evitarea unei noi curse a inarmarii nucleare, relateaza AFP,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat vineri Venezuela "sa nu recurga la forta letala impotriva manifestantilor", in contextul in care sambata ar putea avea loc violente cu ocazia transportului de ajutor umanitar american in aceasta tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. În declarația facuta cu ocazia Zilei Internaționale a Radioului, secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a menționat rolul deosebit al acestui „instrument puternic” care, chiar și în societatea contemporana a comunicațiilor digitale,…

- Lumea este afectata de o "fragmentare" ingrijoratoare, in special din cauza relatiilor tensionate dintre Rusia, Statele Unite si China, a declarat joi, la Davos, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP. "Relatia dintre cele trei mari puteri mondiale, Rusia, Statele Unite…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desemnat marti un ambasador chinez, Huang Xia, ca noul sau emisar pentru regiunea Marilor Lacuri, in estul Africii, o premiera pentru Beijing care ilustreaza rolul sau tot mai important in randul Natiunilor Unite, relateaza AFP. Este "primul emisar special…