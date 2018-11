Stiri pe aceeasi tema

- NATO a cerut miercuri Rusiei sa respecte tratatul incheiat in 1987 privind armele nucleare dupa amenintarea SUA de a-l denunta si a avertizat Moscova in cursul unei reuniuni de la Bruxelles in privinta ''determinarii de a-si asigura securitatea'', relateaza AFP. Reuniunea s-a derulat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea fața de acțiunile Rusiei in Marea Azov, spunand ca Moscova iși demonstreaza „comportamentul tipic”. Potrivit lui Stoltenberg, activitațile Rusiei in Marea Azov corespund pe deplin comportamentului pe care Moscova l-a demonstrat…

- SUA respecta pe deplin tratatul privind controlul armelor nucleare, datand din anii 1980, dar acesta nu poate fi eficient daca Rusia continua sa incalce prevederile acordului, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intrebat despre decizia Statelor Unite de a se retrage…

- Rusia ar trebui sa raspunda asimetric in cazul in care SUA s-ar retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF), iar una din modalitatile de raspuns ale Moscovei ar putea fi dezvoltarea de rachete de croaziera cu raza lunga de actiune,…

- O retragere a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) va constitui "un pas periculos", a atentionat duminica ministrul-adjunct de externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov, informeaza TASS si AFP. "Acesta va fi un pas foarte periculos care, sunt sigur, nu va fi inteles de comunitatea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …