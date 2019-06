Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut vineri efectuarea unei investigatii independente pentru depistarea autorilor atacurilor care au vizat petroliere în Golful Oman, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Este foarte important sa stim adevarul…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata dupa ce fortele de securitate din Sudan au deschis focul luni asupra protestatarilor din capitala Khartoum, potrivit informatiilor furnizate luni seara de o organizatie medicala, transmite AFP, preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut de la 13, cifra…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, caruia i-a fost inmanat joi premiul Carol cel Mare, a lansat un apel la o 'Europa unita' pentru a evita izbucnirea unui 'nou razboi rece' in lume, potrivit France Presse, potrivit agerpres.ro.'Daca vrem sa impiedicam un nou razboi rece',…

- Laura Andreșan mai are cateva zile și devina mamica. Vedeta a facut marturisiri despre aceasta perioada din viața ei. Laura Andreșan este insarcinata, ea și partenerul ei, Grasu XXL, urmand sa devina parinți in curand. Pe blogul ei, Laura Andreșan a scris un text in care a vorbit despre perioada de…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, intenționeaza sa formuleze un plan global de combatere a discursului urii, potrivit declarațiilor sale oferite marți, în timpul unei vizite la o moschee din Noua Zeelanda, scrie Reuters.Guterres a vizitat moscheea Al Noor din orașul sudic Christchurch,…