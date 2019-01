Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur lansat de secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, care a afirmat, luni, ca , desi s-a dovedit ca DNA "a dat cu capul in gard" si a comis abuzuri,direcția continua sa lucreze si a declarat apel in dosarul in care el a fost achitat in prima instanta.Prezent luni la Inalta Curte…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi ca probabil in zilele urmatoare vor fi trimise la Cotroceni cazierul Olgutei Vasilescu si cel al lui Mircea Draghici, dar a opinat totodata ca presedintele Klaus Iohannis isi va mentine 39; 39;atitudinea 39; 39; fata de nominalizarea celor…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca premierul Viorica Dancila va face aceleasi propuneri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu, iar in cursul zilei se va decide daca va fi sesizata CCR.

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca prin actiunile sale presedintele Klaus Iohannis a incalcat prevederile Constitutiei, astfel incat ar exista motive constitutionale pentru a fi...

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa solutioneze "imediat" solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului general Augustin Lazar. "Avem o ultima decizie a Curtii Constitutionale care arata care sunt limitele…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, luni, cu privire la refuzul lui Klaus Iohannis de a il revoca pe Augustin Lazar, ca este periculos ceea ce face șeful statului pentru ca asta inseamna ca „procurorul general se uita la președintele Romaniei ca la adevaratul ocrotitor al lui”.„Avem…

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila a venit la discuții cu Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…

- Steagul uriaș de pe cladirea Guvernului a fost dat jos, chiar inainte de Ziua Naționala a Romaniei. Este insa o pura coincidența momentul ales pentru desființarea uriașului drapel de panza care acoperea de luni bune cladirea Palatului Victoria. Cel puțin așa a declarat oficial secretarul general al…