- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, fost judecator al Curții Constituționale, achitat in prima instanța pentru acuzații de corupție, a declarat, luni, la Inalta Curte, ca o eventuala ordonanța pe tema amnistiei și grațierii nu i-ar folosi avand in vedere verdictul pe fond.Dosarul in apel…

- Toni Grebla a fost numit secretar general al Guvernului, din partea PSD, la propunerea premierului Viorica Dancila. Este o funcție cu rang de ministru. Anterior, Andreea Lambru a ocupat funcția. a fost numit secretar general adjunct cu rang de secretar de stat. In spațiul public, au aparut…

