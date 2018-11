Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, fost judecator al Curții Constituționale, achitat in prima instanța pentru acuzații de corupție, a declarat, luni, la Inalta Curte, ca o eventuala ordonanța pe tema amnistiei și grațierii nu i-ar folosi avand in vedere verdictul pe fond, conform Mediafax.Dosarul…

- Omul de afaceri Ion Bircina, finul secretarului general al Guvernului, Toni Grebla, nu a aflat nici joi sentința finala, la Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. Instanța suprema a stabilit doua termene, pe 8 și 16 noiembrie, in dosarul care vizeaza infracțiuni de corupție. „Acorda…

- 'Am luat in dezbatere pozitia PNL privitoare la noua tentativa a PSD de emitere a unei ordonante privind amnistia si gratierea. Nu putem sa trecem cu vederea faptul ca s-a schimbat secretarul general al Guvernului si ca in aceasta functie a fost numit domnul Grebla, cunoscut pentru problemele pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu considera ca este intamplatoarea numirea fostului judecator al CCR, Toni Grebla, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, ea avand legatura cu Ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, vineri, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta Comitetului Executiv Național al PSD.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat pentru Mediafax ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in funcția de secretar general al Guvernului, anunțul fiind facut in ședința de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului, anuntul fiind facut in sedinta de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, marti, la Parlament, ca momentan nu considera „oportuna" emiterea unei Ordonante de Urgenta (OUG) privind amnistia si gratierea pentru ca subiectul nu a fost discutat in partid.