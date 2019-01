Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa solutioneze "imediat" solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului general Augustin Lazar. "Avem o ultima decizie a Curtii Constitutionale care arata care sunt limitele…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca prin actiunile sale presedintele Klaus Iohannis a incalcat prevederile Constitutiei, astfel incat ar exista motive constitutionale pentru a fi declansata procedura de suspendare a acestuia din functie, insa politic "lucrurile sunt…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, luni, referitor la decizia lui Klaus Iohannis de prelungire cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Apararii, ca președintele a bagat și „Armata Romana in acest razboi politicianist”.„Nu…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, luni, cu privire la refuzul lui Klaus Iohannis de a il revoca pe Augustin Lazar, ca este periculos ceea ce face șeful statului pentru ca asta inseamna ca „procurorul general se uita la președintele Romaniei ca la adevaratul ocrotitor al lui”.„Avem…

- "Și acum avem un alt conflict, la fel de grav, și anume dupa o luna de zile dupa ce a primit solicitarea de revocare a doi miniștri din funcție ca urmare a demisiei acestora, președintele Romaniei s-a pronunțat dupa o luna și a acceptat demisia acestora, dar, in același timp, a refuzat sa numeasca…

- „Juridico-constituțional preșdintele Romaniei prin acțiunile pe care le-a facut sau inacțiunea sa, a incalcat Constituția. Ar exista motive constituționale pentru a declanșa procedura de suspendare. Politic lucurile sunt mai complicate și se complica și mai mult ca urmare a fapului ca de la…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la existența unui conflict juridic între Guvern și președintele Klaus Iohannis, referitor la remanierea guvernamentala. În ședința CCR de miercuri, parțile implicate în conflict și-au susținut punctele de vedere. CCR…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, dupa constatarea existenței unui conflict juridic de natura constituționala Guvern-președinte pe tema remanierii, ca președintele ”trebuie sa se conformeze imediat dispozitivului deciziei CCR”.”Fiind vorba…