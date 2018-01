Secretarul general adjunct al Guvernului a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- Ajuns pe masa sefului statului in vederea promulgarii, actul normativ in urma caruia Monitorul Oficial ar urma sa treaca de sub autoritatea Guvernului – cum e la momentul de fata – in subordinea Camerei conduse de Liviu Dragnea face cale intoarsa. Totul dupa presedintele Iohannis a decis sa trimita…

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres. Din 3 ianuarie, atributiile ...

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a fost demis din functie. Solicitarea a fost adresata de ministrul de Interne, Carmen Dan, premierului interminar Mihai Fifor. Carmen Dan i-a facut aceasta solicitare si fostului prim-ministru Mihai Tudose, dar acesta a refuzat sa dea curs cererii. Ulterior…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a imputernicit, miercuri, pentru o perioada de sase luni, pe Catalin Ionita la conducerea Politiei Romane. Despre Catalin Ionita, care a fost pana acum director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Mihai Tudose spunea ca l-a informat ca refuza numirea dupa…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, informeaza biroul de presa al Guvernului. Totodata, premierul interimar a semnat decizia…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. …

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marti ca nu îsi doreste sa ocupe functia de premier, ea enumerând mai multe nume de social-democrati care ar putea prelua sefia Guvernului. "Poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor,…

- PSD a decis, prin vot, in ședința de luni, 15 ianuarie, retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Drept urmare, Mihai Tudose a demisionat, iar Romania nu mai are Guvern. Este al doilea prim-ministru demis de PSD intr-un interval de sase luni. Comitetul Executiv Național al Partidului…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul, intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de sedinta Consiliului Executiv, ca va fi o sedinta mai furtunoasa ca niciodata, deoarece social democratii nu pot sta in sedinte non-stop, in conditiile in care toti sunt "cu nervii la pamant".

- Liderii PSD par sa nu mai aiba rabdare pana la ședința Comitetului Executiv Național ( CEx ) anunțata pentru 29 ianuarie, la Iași. Codrin Ștefanescu , secretarul general adjunct al PSD , considerat unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea , a anunțat oficial ca luni, 15 ianuarie, va avea loc o ședința …

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea unui canal de comunicare intre cele doua Corei, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, relateaza AFP. Antonio Guterres "a salutat redeschiderea unui canal de comunicare…

- Doina Pana i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor “pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului, informeaza HotNews.ro. Doina Pana arata, in cererea de demisie, ca va ramane parlamentar. Doina Pana ...

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Conform deciziei premierului, Carabulea - secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat - va semna toate documentele necesare in vederea exercitarii atributiilor primite la ANRM. Totodata, seful Executivului a decis eliberarea lui Gigi Dragomir din functia de presedinte,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati informeaza galatenii ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1005, Hotararea de Guvern nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care stabileste metodologia de infiintare a registrului general de…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Rose Gottemoeller, a venit la Chisinau, cu ocazia deschiderii oficiului NATO. Diplomatul a oferit un interviu in exclusivitate pentru Publika TV, in care a vorbit despre relatiile Moldovei cu organizatia internationala.

- In cadrul intrevederii parțile au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO. Igor Dodon a pus accentul pe principiile care stau la baza relatiilor cu NATO: respectarea principiului inviolabilitatii frontierelor Republicii…

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 8 decembrie, Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct al NATO, in contextul inaugurarii Oficiului NATO la Chisinau. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO.

- "Domnului Calin Popescu TariceanuPreședintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINAREasupraLegii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea…

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decât printr-o 'negociere directa' între israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA

- PSD anunta cateva mitinguri de protest fata de un asa-numit "stat paralel" Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. PSD va organiza, la sfârsitul saptamânii viitoare, mitinguri în mai multe orase din tara si în Bucuresti, în care va protesta fata de asa-numitul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul București o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca pe motiv ca partidul nu și-ar fi respectat programul de guvernare.…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza, intr-un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania.…

- Aviz pozitiv pentru achizitia rachetelor Patriot. Cand va deveni operational sistemul Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca primul sistem Patriot…

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca in nume personal va depune la Tribunalul Bucuresti o solicitare de dizolvare a PSD pe cale judecatoreasca, potrivit normelor legale, pentru ca social-democratii nu ar fi respectat programul de guvernare,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat miercuri la Bruxelles ca o Serbie puternica și prospera inseamna mai multa securitate și stabilitate in Balcanii de Vest și cooperarea cu Alianța Nord-Atlantica asigura o mai mare securitate pentru Serbia și partenerii sai din Alianța, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut marți șefei de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sa permita intoarcerea in siguranța a peste jumatate de milion de etnici rohingya refugiați in Bangladesh, relateaza dpa. Guterres s-a întâlnit cu Suu Kyi în…

- Duminica seara vor avea loc, in țara și in strainatate, mai multe proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Manifestațiile, anuntate, pe Facebook, vor avea loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti,…

- UPDATE: Magistratii Tribunalului Brasov au respins vineri seara propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva a lui Ninel Cercel, dispunând masura controlului judiciar. Procurorii anticorupție au formulat contestatie la masura dispusa de magistrati, a declarat pentru Agerpres purtatoarea…

- O adevarata lovitura de teatru! Presa din Romania a dezvaluit ca fostul deputat Elena Catalina Ștefanescu a fost angajat pe post de consilier la Secretariatul General al Guvernului (SGG).Conform surselor Bugetul.ro, Catalina Ștefanescu a parasit funcția pe care o ocupa la SGG. Citește AICI…

- Secretarul general al Homeland Security, Elaine Duke, a confirmat ca exista informații conform carora ISIS pregateste un atentat similar cu cel din 11 septembrie. Oficialul Guvernului SUA, Elaine Duke, a declarat ca Statul Islamic, dar si alte organizatii teroriste pregatesc un atentat in care sa deturneze…

- Mara Mares, Radu Surugiu si Glad Varga candideaza pentru sefia TNL in cadrul Congresului de duminica la care vor participa 1.300 de delegati. Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi si el prezent la Congres.

