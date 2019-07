Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale, Maria Magdalena Grigore, a reiterat luni, la Sarajevo, sprijinul ferm al Romaniei pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene in regiunea sud-est europeana, dosar prioritar pe agenda fostei Presedintii romane a Consiliului UE, informeaza MAE. Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat luni, la Sarajevo, la reuniunea ministrilor afacerilor externe participanti la Procesul de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), organizata de Bosnia si Hertegovina, in calitate de Presedintie-in-exercitiu (PiE) a SEECP. Potrivit…