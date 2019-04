Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Petre Daea a analizat modalitați concrete de cooperare intre cele doua țari cu omologul sau qatarez In perioada 19 – 22 martie 2019, se desfașoara cea de a 7-a ediție a expoziției internaționale Agriteq, din Doha, eveniment organizat de Ministerul Municipalitații si Mediului din Qatar, al…

- Prin lipsa etichetelor sau etichetare incompleta Reprezentanți imputerniciți din cadrul MADR și Autoritații Naționale Fitosanitare (ANF) desfașoara acțiuni de control mixt incepand cu data de 25.02.2019, in depozite en-gross de legume-fructe din județul Ilfov și București. Au fost verificate 19 unitați…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ca liceele agricole vor intra si sub tutela organizatorica a Ministerului Agriculturii. "Ma bucur ca Senatul Romaniei a dat un vot de aprobare pentru ca liceele agricole sa intre sub tutela organizatorica…

- Despre oportunitatea efectuarii tratamentelor fitosanitare in perioada de repaus vegetativ Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Autoritatea Naționala Fitosanitara (ANF), informeaza deținatorii de plantații pomicole despre oportunitatea efectuarii tratamentelor fitosanitare in perioada…