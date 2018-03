Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei Mariana Moţ: Nu s-a renunţat la ideea construcţiei unui penitenciar la Caracal Secretarul de stat in Ministerul Justitiei Mariana Mot a declarat vineri, la Slatina, ca pentru construirea unui penitenciar la Caracal trebuie indeplinite mai multe conditii, avand in vedere ca in zona se afla o baza NATO - sistemul antiracheta de la Deveselu -, insa Guvernul nu a renuntat la aceasta idee. "In ceea ce priveste penitenciarul de la Caracal, vreau sa va spun ca nu s-a renuntat la ideea construirii acestui penitenciar, insa in zona respectiva se afla baza NATO, ceea ce inseamna ca acordul cu partenerii NATO trebuie sa fie respectat. Sunt necesar de indeplinit o serie de conditionalitati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Mariana Mot, a declarat, vineri, la Slatina, ca modificarea legislatiei din domeniu a venit in urma unei necesitati reale, dandu-se o independenta reala judecatorului si procurorului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul se desfasoara ingreunat, luni seara, pe mai multe tronsoane din DN 54 si DN 64, in judetul Olt, din cauza acumularilor de apa pe carosabil, anunta Infotrafic. Potrivit sursei citate, pe DN 54 probleme au aparut in localitatea Deveselu, judetul Olt, pe tronsoanele kilometrice 12+000 - 12+100…

- Potrivit sursei citate, pe DN 54 probleme au aparut in localitatea Deveselu, judetul Olt, pe tronsoanele kilometrice 12+000 - 12+100 si 12+400 - 12+450, iar pe DN 64 in localitatea Caracal, pe tronsonul kilometric 2+250 - 2+290. "Din cauza acumularii de apa pe carosbil, circulatia rutiera…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- La Fondul de Mediu se discuta pe marginea unui proiect de lege privind reintroducerea taxei de poluare. Normativul ar trebui sa intre in vigoare in vara acestui an, dar are doua variante de lucru – una pentru mașini și o alta pentru combustibil. Ele sunt in contradicție și inca nu se știe care va fi…

- Guvernul elen a decis ieri sa „suspende” campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. „Am decis sa suspendam campionatul”, a declarat…

- Guvernul elen a decis luni sa ''suspende'' campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. ''Am decis sa suspendam…

- Simularea Evaluarii Naționale 2018, pentru elevii de clasa a VIII-a, se desfașoara normal in toate școlile din București și in majoritatea centrelor din țara. Sindicaliștii FSLI anunțasera boicotarea testelor, in București și 28 de județe. Ministerul Educației spune ca pot fi acțiuni spontane, dar care…

- Antoine Gallimard, directorul prestigioasei edituri franceze Gallimard, a declarat ca nu a renuntat la ideea de a republica pamfletele antisemite scrise de Louis-Ferdinand Celine, dupa ce a suspendat sine die in luna ianuarie acest proiect editorial ce a provocat numeroase dezbateri si controverse in…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica…

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- DSVSA Olt a derulat, joi, 15 februarie 2018, mai multe controale in piețe din Slatina și Caracal, verificand comercianții de produse non-animale pentru a stabili in ce condiții se pastreaza și comercializeaza produsele, dar și daca firmele pot prezenta certificat ...

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Olt a efectuat un studiu in zece unitați de invațamant (licee) din Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Iancu Jianu și Balș. Datele studiului releva ca la nivelul județului Olt, aproximativ jumatate dintre elevi au ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu secretarul american al Apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles, iar oficialul american l-a asigurat pe ministrul roman ca SUA isi mentin angajamentul fata de apararea Romaniei,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- Indemnizația de concediu medical pentru femeile gravide ar putea scadea din cauza transferului contribuțiilor sociale, avertizeaza atat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, cat și specialiștii in fiscalitate din Romania. „Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea…

- Dupa ce zilele trecute a formulat o serie de acuzatii la adresa actualului sef al Serviciului si a invocat necesitatea aparitiei unei comisii parlamentare de ancheta privind SPP-ului, liderul PSD da de inteles ca nu a renuntat la idee, in conditiile in care recent se vehiculase ipoteza ca s-ar fi renuntat…

- * Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. * Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat ca, in acest moment,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a afirmat joi ca Guvernul "carpeste de fapt gaurile facute tot de el in sistemul fiscal", referindu-se la Ordonanta de Urgenta care vizeaza angajatii part-time si care ar urma sa fie adoptata in aceeasi zi de executiv. In opinia sa, reforma fiscala…

- Parlametarul de Gorj, Florin Carciumaru, spune ca nu are niciun fel de emotii ca secretarul de stat din MinisterulEnergiei, Andrei Maioreanu, nu isi va pastra postul. Acesta va fi evaluat de actualul Guvern „Dancila” si a fost evaluat si in Guvernarea „Tudose”. Caricumaru spune ca Andrei Maioreanu s-a…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca decizia de renuntare a membrilor Executivului la SPP nu va avea un deznodamant bun pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul Stanescu, SOMAT sa certifice acuzatiile…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul primei ședințe de guvern pe care o conduce, faptul ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Aceeași decizie a fost luata de toți miniștrii, potrivit premierului.„Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg…

- Valentin I. este unul dintre inculpatii din celebrul dosar de viol de la Caracal, in care a fost condamnat si militarul de la baza militara NATO de la Deveselu, Razvan N. Valentin I. are acum 21 de ani, iar o ...

- Secretarul de stat pe langa prim-ministrul francez, responsabila pentru egalitatea intre femei si barbati, Marlene Schiappa, a afirmat ca un ministru, care a fost acuzat de viol, nu trebuie sa demisioneze, cu exceptia cazului in care este plasat sub investigatie formala, relateaza DPA.Ziarul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Guvernul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general adjunct, Codrin Ștefanescu, a fost invitat sa comenteze decizia Executivului la Antena3.„Am vorbit…

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi în Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat…

- În septembrie 1983, autoritatile comuniste erau puse pe jar de o spargere petrecuta într-o comuna din Oltenia. Se întâmplase chiar în judetul „prezidential“ Olt, în care vazuse lumina zilei Nicolae Ceausescu. Aici, la Osica de Sus, o asezare aflata…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Guvernantii nu renunta la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii reiau ideea introducerii controversatului…

- Cinci barbați au fost depistați, duminica, de jandarmi in timp ce comercializau ilegal trecatorilor pește proaspat din specia caras in Caracal, Slatina și in localitatea Grojdibodu (Olt), in cadrul unei actiuni de combatere a incalcarii legilor privind regimul piscicol. Cantitatea ...

- Consilierii Municipali din Capitala de Nord au decis ca referendumul de revocare a primarului de Balți, Renato Usatîi, sa aiba loc pe data de 4 martie 2018 scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca 27 de consilieri municipali de la Balți au votat unanim, pe 3 ianuarie 2018, pentru inițierea referendumului…

- Secretarul de stat in Ministerul Culturii, sef al Departamentului Identitate Nationala, Paul Claudiu Cotirlet, a declarat luni, la Targu-Jiu, ca la nivel national au fost acceptate 2.200 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru care Guvernul a alocat suma de 150 de milioane de lei.…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca situatia actuala nu e similara cu cea a precedentului Guvern, condus de Sorin Grindeanu. „Tudose nu e Grindeanu, sa ne lamurim. Cu Grindeanu am incercat sa rezolvam problema pana in ultima secunda. (...) Cand domnul dracu', Ponta, a…

- Codrin Ștefanescu a comentat în emisiunea „Descoperiți” situația tensionata din interiorul PSD. Secretarul general-adjunct al PSD a comentat ca dracul și-a bagat coada în PSD. „Eu cred ca nu asistam la un alt caz Grindeanu. Avem o problema serioasa și trebuie…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a aparat vineri ''valorile'' americane, intr-un discurs despre ''respect'', rostit in plina polemica referitoare la declaratiile atribuite lui Donald Trump despre imigrantii proveniti din ''tari de rahat'',…

- PSD Dambovița susține propunerea premierului Mihai Tudose de a restructura Guvernul prin reducea numarului de ministere. „Ideea restructurarii este imbrațișata, Post-ul PSD Dambovița este de partea premierului Tudose in chestiunea restructurarii guvernamentale apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, care a fost logica revenirii la final de an asupra ordonanței prin care se interzicea cumularea pensiilor din asigurarile sociale cu

- Guvernul faciliteaza accesul la Programul "Prima casa" Foto: Arhiva Guvernul va aloca anul acesta doua miliarde de lei pentru Programul "Prima casa". Ministerul de Finante a pregatit unele masuri prin care sa se obtina mai usor finantarea. Secretarul de stat Daniela Pescaru…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizand ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc...

- Mai multe asociații civice au lansat, domunica, un apel catre președintele Klaus Iohannis, sa medieze conflictul atat intre autoritațile statului, cat și intre stat și societate, in legatura cu modificarea legislației penale. ”Apelam la dumneavoastra pentru a folosi toate instrumentele pe care Constituția…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat recent ca nivelul taxei pe valoarea adaugata nu va fi scazut de la 19% la 18% de la 1 ianuarie 2019, desi masura este cuprinsa in Programul de guvernare aprobat de Parlament. ”Nu, nu vorbim deocamdata de acest lucru. Deocamdata am facut tot ce s-a putut, ce am dorit…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…