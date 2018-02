Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Ca romanul este risipitor, nesabuit, ca actioneaza doar animat de viitorul imediat, ca nu este vizionar si isi bate joc de natura se vede in modul in care stie sa pretuiasca aurul verde al planetei, padurea. E de ajuns sa ne uitam in Dobrogea natala. Candva, in urma cu peste 140 de ani, pe cand teritoriul…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, vor face o escala de cateva zile in portul Constanta, in perioada 1-4 februarie. Din partea Fortelor Navale Romane, la activitatile celor doua grupari navale din Marea Neagra, participa fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.…

- Gruparile navale permanente ale NATO, la Constanta Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, în perioada 1-2 februarie, escale în Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor…

- Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, in perioada 1-2 februarie, escale in Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din…

- Aici se vor stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit SMFN, navele celor doua grupari navale permanente ale NATO, SNMG-2…

- Gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care fac parte fregata "Regele Ferdinand", distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca TCG Gaziantep, va desfasura, in perioada 30 ianuarie 17 februarie, operatii de supraveghere maritima si alte misiuni specifice in…

- Doua grupari navale ale NATO, din care fac parte si o fregata si un dragor maritim romanesc, alaturi de nave britanice si turcesti, desfasoara misiuni si activitati specifice de supraveghere maritima in Marea Neagra. Ambele grupari vor vizita portul Constanta la sfarsitul acestei saptamani.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat la Constanta ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, pentru interventii de stingere a incendiilor si de cautare si salvare.Prezent la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice în spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Roma, la Conferinta internationala privind raspunderea statelor, institutiilor si indivizilor de a combate antisemitismul si infractiunile de ura pe motiv de antisemitism în…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters.'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila - copiii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat sambata la Varsovia ca SUA considera ca este responsabilitatea Rusiei sa abordeze problema utilizarii de arme chimice in Siria, relateaza Reuters. 'Armele chimice ... sunt folosite pentru a lovi populatia civila cea mai vulnerabila…

- Yachtmanul Dorel Nacou, primul navigator roman care a traversat in solitar Oceanul Atlantic, in cadrul unei competitii oficiale, la sfarsitul anului trecut, a lansat vineri proiectul unei regate internationale pe Marea Neagra intre porturile Constanta si Batumi (Georgia). Intr-o conferinta…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Rex Tillerson, , va efectua saptamana viitoare un turneu in Europa, urmand sa se opreasca la Londra si Paris, dupa care va participa la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, iar in cele din urma va ajunge la Varsovia, informeaza site-ul cotidianului The Hill.

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, a participat marti, la Varsovia, alaturi de secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale, Mircea Dusa, la cea de-a saptea runda…

- La doar cativa pasi de intinderea miscatoare si albastra, intr o zona cu un peisaj de vis, mai ales in zilele senine, cand Marea Neagra este calma, chiar langa zidul dinspre mare al Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo;, trecatorul va vedea un fragment dintr un cartier antic…

- „Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca Romania sa nu cada intre scaune, intr-o lume in plina reașezare. Nu este tarziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, insa, in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO. Iata cateva riscuri și capcane pe care…

- „Treizeci si trei dintre cei mai bogati politicieni si oameni de afaceri sunt sau au fost rezidentii unui complex imobiliar de lux din Constanta, construit in urma unei oferte de nerefuzat. in urma cu 12 ani, Radu Mazare i-a dat unui om de afaceri o bucata de plaja, la pachet cu avizele necesare construirii…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…

- Un numar de 137 de posturi in Directia Generala Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule vor fi scoase la concurs pana in luna martie, acestea ramanand vacante dupa ce oamenii au iesit la pensie sau au plecat din sistem, a declarat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Mihai…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat astazi, 9 ianuarie 2018, la dezbaterea cu tema ldquo;Provocari de securitate in regiunea Marii Negre", informeaza MAE. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center si Center for American…

- In prima jumatate a sec. XIX, dorința de a avea o legatura buna și fara obstacole, directa, intre Dunare și Marea Neagra (MN) s-a accentuat mult. Pentru ca transportul pe Dunare spre MN avea un dezavantaj major: bara de nisip și aluviuni la ieșirea gurii Sulina in MN, pe langa multe alte dezavantaje…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice în spatiul euroatlantic, George Ciamba, l-a primit, marti, pe Alex Ellis, director general în cadrul Departamentului pentru Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExUE), cu atributii privind relatia cu statele membre si cu…

- Una dintre cele mai importante instituții financiare și de dezvoltare din lume, Grupul Bancii Mondiale (WBG), este pe punctul de a opri finanțarea pentru explorare in domeniul petrolului și a gazelor, in incercarea de a contribui la combaterea schimbarilor climatice. Dupa 2019, WBG - care…

- L-a tepuit pe un cetatean britanic de o masina de 23 de mii de euro din Marea Britanie pe care a amanetat-o apoi la un pret de de patru ori mai mic la Constanta. Sunt acuzatiile care i se aduc unui tanar din Mangalia despre care oamenii legi spun ca ar fi incercat mai intai sa vanda autoturismul de…

- Nascut la 10 decembrie 27 noiembrie 1867, Grigore Antipa, parintele oceanografiei romanesti, este legat indisolubil de Dobrogea, prin vastele sale cercetari intreprinse atat in Marea Neagra, cat si in Delta. Cercetatorul a infiintat doua institutii simbol din Romania dedicate studierii naturii, respectiv…

- Fregata franceza GUEPRATTE F 714 a efectuat, in perioada 5 8 decembrie, o vizita in portul militar Constanta.Pe timpul escalei, comanda navei a facut vizite oficiale la Comandamentul Flotei, unde a avut o intalnire cu contraamiralul de flotila Daniel Capatina, si la autoritatile locale, iar echipajul…

- Fregata franceza (F-714) Guepratte a sosit marti la Constanta, pentru o escala de patru zile, urmand ca la finalul vizitei echipajul bastimentului sa participe la un exercitiu integrat cu nave ale Marinei Militare Romane si aparate de zbor romanesti si canadiene, de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Fregata franceza (F-714) Guepratte a sosit marti la Constanta, pentru o escala de patru zile, urmand ca la finalul vizitei echipajul bastimentului sa participe la un exercitiu integrat cu nave ale Marinei...

- Mai sunt trei saptamani pana la Sarbatori, iar patiseriile au inceput sa intre in febra pregatirilor. Cozonaci, paine, fursecuri si multe altele vor ajunge pe mesele romanilor in aceasta perioada.

- In perioada 05 0712.2017, la Constanta, are loc cea de a XVIII a intalnire anuala a sefilor politiltilor de Frontiera Gairzilor de Coasta din tarile riverane Marii Negre, in cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagra. Politia de Frontiera Romana preia, pentru un an de zile, presedintia Forumului…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat joi la cea de-a opta ediție a Summit-ului Platformei Internaționale de Cooperare de la Istanbul, ocazie cu care a subliniat ca UE și NATO raman pilonii politicii externe a Romaniei, informeaza…

- "STGNN Transgaz SA Medias anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere SNT prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra (zona localitatii Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona localitatii Gradina), inclusiv…

- Noi, dobrogenii, am sarbatorit, pe 14 noiembrie, Ziua Dobrogei. Este ziua in care, in anul 1878, Dobrogea a revenit, oficial, in componenta statului modern roman. Dar ziua in care armata romana isi facea intrarea in orasul Constanta a fost 23 noiembrie 1878. Asadar, mai putem vorbi, si in aceste zile,…

- La Fayette, fregata Marinei Franceze a intrat duminica in Marea Neagra.Nava militara a tranzitat duminica dupa amiaza Canalul Bosfor, intrand in Marea Neagra. Nava are instalatii de interceptare si tehnologii care limiteaza observarea prin radare.Potrivit agentiei de presa Tass, o sursa din marina rusa…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" 265 a acostat luni, 20 noiembrie, in portul militar Mangalia, dupa participarea, in perioada 04 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17, alaturi de nave militare din Bulgaria, Marea Britanie, Romania, Statele Unite ale Americii…

- Astazi se incheie exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17 inceput la 4 noiembrie.Evenimentul este realizat, odata la doi ani, de Fortele Navale Turce.La exercitiu, a participat si Corveta Contraamiral Horia Macellariu 265 cu cei 88 de membri ai echipajului navei, sub comanda capitan…

- Se implinesc anul acesta 139 ani de cand tanara armata romana, din care facea parte si Jandarmeria, iesea victorioasa din prima mare confruntare armata desfasurata pe un teritoriu strain si impotriva unui inamic de temut al vremii. Romania obtinea, prin ceea ce avea sa devina cunoscut drept Razboiul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat sambata, la scurt timp dupa sosirea sa la Hanoi, vestigiile transformate in muzeu ale unei inchisori unde au fost ținuți prizonieri militari americani capturați in timpul razboiului din Vietnam, cel mai celebru dintre aceștia fiind senatorul republican…

- Tinuturile din jurul Marii Negre au o istorie zbuciumata. Desi in ultimele decenii au fost afectate de conflicte etnice, colaps economic si rivalitati, tarile din aceasta regiune si au pastrat totusi mostenirea si interesele comune. In prezent, Marea Neagra este mai importanta ca niciodata, pe langa…

- Reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman a insemnat pentru provincia dintre Dunare si Marea Neagra racordarea la ritmul de dezvoltare al tarii. Odata cu o administratie noua, a urmat o indelunga perioada de adaptare la modernitate, insotita de entuziasm edilitar. Constanta, ca parte importanta…

- Fregata „Regele Ferdinand” a revenit, miercuri, in Portul Constanța dintr-o misiune in Marea Mediterana, fiind așteptata de oficiali ai Statului Major al Forțelor Navale și e rude ale marinarilor. La ora 11.00, fregata „Regele Ferdinand“ a acostat in Portul Constanța, fiind așteptata de oficiali ai…

- Echipajul fregatei Regele Ferdinand si cel al elicopterului Puma Naval au ajuns astazi, 8 noiembrie, in portul militar Constanta, unde au fost intampinati de conducerea Fortelor Navale, dar si de rude si prieteni.Momentul a reprezentat incheierea cu succes a unei perioade pline de activitati desfasurate…

- Dupa ce a parcurs peste 5.000 de mile marine in Marea Neagra, Marea Marmara, Marea Egee si Marea Mediterana, Fregata "Regele Ferdinand" acosteaza miercuri, 8 noiembrie, ora 10.00, in portul militar Constanta, iar echipajul va fi in masura sa raporteze "Misiune indeplinita ". Nava a plecat din portul…