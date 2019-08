Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Gheorghe Nucu Marin a fost eliberat din functie, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Premierul a decis ca postul sa fie preluat de Chirila Dumitru-Daniel, ambele decizii fiind publice, luni, in Monitorul Oficial.

In cursul zilei de ieri, 27.07.2019, Viorica Dancila a condus o sedinta cu reprezentantii mai multor institutii, in care s a decis, printre altele, infiintarea unui comitet interministerial care are ca scop stabilirea unui plan de masuri urgente pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situatii…

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil". El spune ca Dancila este insa…

Prim-ministrul Viorica Dancila a primit azi, 12 iunie 2019, delegația condusa de secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi.

Demisia consilerului pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a devenit oficiala. Documentul care prevede eliberarea acestuia din funcție, la cererea sa, a fost publicat in Monitorul Oficial.

- Anca Alexandrescu nu mai este consilier onorific al Vioricai Dancila. Decizia premierului de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca vina pentru eșecul de la alegerile europarlamentare aparține intregului partid.