Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmite presa internaționala. În…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. “Brexitul este o problemă gravă pentru Scoţia”, a…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. 'Brexitul este o problema grava pentru Scotia', a spus Nicola Sturgeon…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de ieşire…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a cerut marti Partidului Conservator al premierului Theresa May sa sprijine conducerea acesteia, insa sa respinga propunerile ei din planul de la Chequers privind Brexitul, relateaza Reuters. Boris Johnson, care a demisionat in iulie din…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un compromis in privinta Brexitului, scrie Reuters conform News.ro . „Desi inteleg logica negocierilor, raman convins ca un compromis, care ar fi bun pentru toata lumea, inca…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters. Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că,…