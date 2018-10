Secretarul de stat american, primit cu răceală la Beijing Vizita secretarului de stat american Mike Pompeo la Beijing a inceput luni cu o intalnire tensionata cu omologul sau chinez, Wang Yi, pe fondul inrautatirii relatiilor bilaterale, ca urmare a razboiului comercial, dupa ce SUA au impus taxe la importuri de bunuri chinezesti, iar China a reactionat si ea prin noi taxe la o serie de marfuri americane, potrivit Reuters. Chiar daca la inceput a avut loc un schimb de amabilitati diplomatice si cei doi oficiali au subliniat nevoia de cooperare, afirmatiile lor in fata presei inainte de inceperea intalnirii propriu-zise au fost de o vehementa neobisnuita,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va pleca sambata la Phenian, pentru a discuta despre denuclearizare cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat marti Departamentul de Stat de la Washington, conform Agerpres. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Heather Nauert, citata…

- Producatorul de semiconductori Qualcomm acuza Apple de secrete industriale, producatorul iPhone fiind acuzat ca a folosit informațiile pentru a imbunatați mai departe o serie de cipuri realizate de Intel, scrie Reuters . De ce este important Acesta este un nou pas in litania de procese dintre cei doi…

- China a lansat o noua platforma, ce include si o aplicatie pentru telefoane si tablete, ce le permite utilizatorilor sa raporteze "zvonurile" propagate in mediul online si chiar sa apeleze la inteligenta artificiala (AI) pentru a identifica asa-numitele fake news, in cadrul unei serii de masuri luate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca tarifele sale pentru otelul strain salveaza industria americana si a prezis ca in viitor producatorii americani de otel se vor confrunta in mare parte cu o competitie interna, relateaza Wall Street Journal, preluat de Reuters. Într-un interviu…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat sambata ca spera ca Australia sa nu aiba „suspiciuni nefondate”, astfel incat relațiile dintre cele doua țari sa revina la normal in curand, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Relațiile dintre cele doua țari s-au deteriorat anul trecut, cand…

- Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, si secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-au intalnit vineri la Singapore, in marja unui forum regional, in contextul unui ''razboi comercial'' din ce in ce mai inversunat dintre cele doua tari, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Reporterii…

