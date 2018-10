Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri ca secretarul de stat, Mike Pompeo, va vizita luna viitoare Coreea de Nord, pentru a pregati al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza Yonhap. Pompeo s-a intalnit cu ministrul…

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Secretarul…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…

- Donald Trump considera ”probabil” sa se reintalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa sumitul istoric din iunie, in Singapore, a declarat el luni pentru Reuters. ”Marea acalmie” care s-a instalat intre Kim si el, a adaugat locatarul Casei Albe, a permis indepartarea perspectivei unui nou razboi…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, susține declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat ca este dispus sa se intalneasca oricand cu omologul sau iranian pentru a discuta, a informat Departamentul de Stat, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Purtatoarea…

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza o activitate…

- Președintele american, Donald Trump, i-a transmis omologului sau nord-coreean, Kim Jong Un, un CD cu albumul lui Elton John "Rocket Man". Discul i-a fost inmanat de Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, care efectueaza o vizita la Phenian.