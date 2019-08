Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, l-a numit pe secretarul american de Stat Mike Pompeo „o toxina rezistenta” care complica negocierile pentru denuclearizare, conform Reuters, scrie Mediafax.Oficialul nord-coreean a transmis ca țara sa este pregatita atat pentru dialog cat…

- Ministrul spaniol de Externe, propus pentru postul de sef al diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat ca joi va primi si cetatenia argentiniana, pe care o poate obtine intrucat tatal sau s-a nascut in Argentina, astfel ca el va avea dubla cetatenie, relateaza agentia EFE. Borrell, in varsta de…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, va efectua astazi o vizita la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Anuntul a fost facut pe contul sau de Twitter de purtatoarea de cuvant a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu.

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP. Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a ajuns la Teheran pentru a purta luni discutii cu presedintele Hassan Rouhani, in cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale si pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA si Iran, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic de Externe si candidat pentru functia de premier, Jeremy Hunt, a declarat ca Angela Merkel, cancelarul german, ar fi de acord cu o renegociere a acordului Brexitului, conform The Guardian.