- Noua pozitie a Statelor Unite fata de trupele de elita iraniene a fost anuntata luni de presedintele Donald Trump. Este pentru prima data cand Washingtonul califica fortele armate ale unei tari drept grup terorist.Mike Pompeo, unul dintre sustinatorii pozitiei mai dure fata de regimul de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni "tuturor firmelor si bancilor din lume" sa intrerupa orice relatii financiare cu Gardienii Revolutiei din Iran, care sunt considerati oficial de SUA organizatie terorista, transmite AFP. Noua pozitie a Statelor Unite fata de trupele de elita iraniene…

- Statele Unite au anunțat, vineri, primele sale sancțiuni impotriva Curții Penale Internaționale (CPI), negand vizele pentru orice persoana implicata in investigarea acțiunilor trupelor americane din Afganistan sau din alte țari. "Astazi (...) anunț o politica de restricționare a vizelor pentru acei…

- Un fost militar american arestat în vara lui 2018 în Iran a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian si postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sâmbata avocatul sau, scrie Agerpres.Americanul Michael R. White,…

- Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a calificat marti ca "abjecte" acuzatiile presedintelui american, Donald Trump, potrivit carora militari cubanezi se afla in Venezuela pentru a-l apara presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Acuzatiile presedintelui Statelor Unite care afirma ca Cuba…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat ca SUA si aliatii vor expulza „fiecare soldat iranian” din Siria, el incercand sa ofere asigurari natiunilor din Orientul Mijlociu ca Washingtonul nu se retrage din regiune in ciuda faptului ca Trump a ordonat retragerea trupelor din Siria, scrie…

- Secretarul de stat adjunct pentru Afaceri Politice al Departamentului de Stat al SUA, David Hale, a afirmat joi seara ca a transmis presedintelui Klaus Iohannis si vicepremierului Ana Birchall ingrijorarile Statelor Unite generate de evolutiile recente din Romania