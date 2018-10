Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti o incetare a ostilitatilor in Yemen si a spus ca negocierile conduse ONU pentru a pune capat razboiului civil in aceasta tara ar urma sa inceapa luna viitoare, relateaza Reuters. Intr-o declaratie, Pompeo a afirmat ca atacurile cu rachete lansate de rebelii houthi impotriva Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite ar trebui sa inceteze precum si loviturile aeriene in toate zonele populate ale Yemenului. Situatia din Yemen, unde o coalitie araba sub comanda saudita sprijina fortele guvernamentale impotriva rebelilor houthi, sustinuti de Iran,…