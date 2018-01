Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Presedintele american Donald Trump va participa în premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat în perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul

- Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017, a anuntat ministrul francez de Interne Gerard Collomb intr-un interviu, scrie AFP conform News.ro . ”Douazeci de atentate au fost dejucate in Franta in 2017. Trebuie, asadar, sa fim vigilenti peste tot. Nu exista teritoriu, astazi, in care sa…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Team Canada a debutat cu victorie in grupa B la turneul de hochei de la Davos, in Elveția, dotat cu Cupa Spengler. Formata din hocheisti canadieni legitimați la cluburi din Europa, echipa canadiana s-a impus cu 5-3 in fata formatiei cehe Mountfield.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, si sefa diplomatiei canadiene, Chrystia Freeland, i-au invitat marti pe ministrii de externe din tarile angajate in rezolvarea crizei nucleare cu Coreea de Nrod la o reuniune, pe 16 ianuarie, la Vancouver, relateaza AFP, potrivit

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. "Chiar daca respect Europa,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a invitat vineri Arabia Saudita sa dea dovada de mai multa "moderatie" in Orientul Mijlociu (OM), in special fata de Qatar si Yemen, informeaza AFP. "Referitor la angajamentul Arabiei Saudite privind Qatarul, razboiul din Yemen, situatia din Liban, o incurajam…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP. 'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Fie ca preferi schiul, fie ca preferi snowboard-ul sau chiar sania, o sa te simți ca in Rai la Ischgl, in Austria. Cu nu mai puțin de 238 de kilometri de partii, este una din cele mai spectaculoase stațiuni de schi din Europa. Cea mai lunga pista are nu mai puțin de 11 kilometri, o adevarata provocare…

- Regele Mihai I s-a nascut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. Este fiul Regelui Carol al II-lea si al Reginei-Mama Elena. Pe viitoarea regina Ana a cunoscut-o in 1947, cu ocazia casatoriei Principesei Elisabeta a Marii Britanii cu ducele de Edinburgh. Dupa o saptamana a cerut-o de sotie. Cum…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, incepe, astazi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, dar are si intalniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discutiile vor viza cooperarea pe probleme globale majore.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), pe fondul zvonurilor legate de o posibila demitere a sa de catre președintele Donald Trump, informeaza EFE. Aceasta ar fi a șaptea…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita saptamana viitoare, in perioada 4-8 decembrie, Bruxellesul (Belgia), Viena (Austria) și Parisul (Franța), a anunțat joi purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, eather Nauert, citata de EFE. Vizita lui Tillerson începe pe…

- Acesta va avea intalniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE. La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe Federica Mogherini, precum si cu ministrii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca angajamentul Statelor Unite fata de NATO este neschimbat, din moment ce amenintarile venite dinspre Rusia s-au intensificat, afirmand ca sustinerea Washingtonului pentru Alianta este foarte puternica, relateaza Politico.eu. …

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a vorbit marti seara despre importanta respectarii statului de drept si a valorilor democratice. Discursul sustinut la Washington a fost despre cooperarea dintre Statele Unite si Europa, in fata provocarilor si amenintarilor actuale.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Pe 29 noiembrie, la Institutul Cultural Roman din Budapesta, vor incepe festivitațile dedicate zilei de 1 Decembrie. Impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Seghedin (Szeged), ICR Budapesta a pregatit un spectacol folcloric pe data de 29 noiembrie, la care va fi invitat Ansamblul Folcloric „Cununița”…

- Cinci noi rute catre destinatii din Danemarca, Belgia, Franta, Elvetia si Germania vor fi operate de catre Wizz Air, incepand din aprilie 2018, de pe Aeroportul Sibiu. Compania va aloca inca o aeronava Airbus A320 bazei din Sibiu si va suplimenta numarul de curse catre Londra-Luton, Memmingen, Dortmund…

- Cum sarbatorile de iarna inseamna pentru multi dintre romani perioada potrivita pentru a pune la cale o vacanta bine-meritata, agentiile de turism au inceput sa se intreaca in oferte. Oamenii din turism spun ca multe dintre destinatiile de pe meleagurile noastre sunt mai piperate decat cele de peste…

- Circa sapte milioane de angajati romani vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor in urma masurilor fiscale adoptate de Guvernul Tudose, scrie publicatia Financial Times. 0 0 0 0 0 0 Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul…

- Ce-i poate aduce Clujului Moș Nicolae: titlul de oraș european al sportului Clujul și-a propus sa devina oraș european al sportului in 2018. O delegație a federației orașelor și capitalelor sportului a vizitat astazi municipiul și a ramas impresionata de ceea ce a gasit aici. Decizia finala se va lua…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, se afla intr-o vizita in Romania, scrie Digi24.ro.Secretarul de stat american a sosit in Romania in urma cu aproximativ o jumatate de ora. Rex Tillerson a venit din Asia, unde a avut un lung turneu.

- Palatul Culturii, inalt de 237 de metri, un 'cadou' impus de dictatorul sovietic Stalin, a fost ridicat in urma cu 62 de ani in mijlocul celei mai mari piețe din Europa, in plin centrul capitalei poloneze, punct de reper solid și inconturnabil pentru orice locuitor și pentru orice vizitator al orașului,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 3, va debuta, duminica, nu inainte de ora 20.00, in Grupa Eltingh/Haarhuis de la Turneul Campionilor, intr-un meci impotriva cuplului francez Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numarul 6.Finala sezonului…

- Conform acestor date, in fruntea listei se afla capitala britanica, care in 2016 a incasat 18,9 miliarde euro de la turisti din toata lumea, in timp ce turismul national a contribuit cu 2,94 miliarde euro. Sectorul de calatorii si turism genereaza 228.000 de locuri de munca in oras, care…

- Traficul este una dintre cele mai mari probleme pe care le intampina soferii din cele mai mari orase ale lumii, iar Bucurestiul se afla pe primul loc cand vine vorba de supraaglomerare, potrivit unui clasament realizat de TomTom, o companie de navigare si cartografiere, potrivit Business Insider.…

- Liderul NATO efectueaza o vizita in Coreea de Sud, el avertizand in privinta pericolului reprezentat de Coreea de Nord. ”Este o amenintare globala. Este o provocare pentru intreaga lume deoarece Coreea de Nord isi dezvolta rachete capabile sa atinga teritorii din America de Nord si din Europa”,…

- O romanca stabilita in Londra a castigat marele premiu al unui concurs de fotografie organizat de The Telegraph. Diana Buzoianu a impresionat o lume intreaga cu imaginea realizata in Fundatura Ponorului din Muntii Sureanu

- Microsoft a anuntat la Londra ca HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piete noi din Europa, inclusiv Romania. Castile HoloLens au procesoare de imagine si genereaza holograme, imaginile 3D ale unor obiecte putand fi vazute in combinatie…