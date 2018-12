Stiri pe aceeasi tema

- Kirstjen Nielsen, secretarul american pentru Securitate Interna, a criticat sistemul american privind imigrantii, cerand o investigatie in cazul copiilor bolnavi care trec granita in SUA, dupa ce un baietel din Guatemala a murit in timp ce se afla in custodia autoritatilor americane, relateaza Dpa.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova efectueaza o ancheta interna dupa ce o liftiera a unitatii medicale ar fi cerut luni din cadourile cu care angajati ai companiei Ford au venit la copiii de la sectia de oncologie a spitalului. Cazul a fost prezentat pe Facebook de Victor Mihaescu,…

- Ieri, la sediul Ministerului Sanatații, Sorina Pintea, ministrul Sanataații, a susținut o conferința de presa avand ca tema diabetul zaharat – o problema de sanatate publica. Printre masurile care vizeaza imbunatațirea modului de monitorizare a glicemiei și tratamentelor necesare pacienților ...

- Cel putin patru copii și un adult au ajuns la spital dupa ce au fost mușcați de un caine de rasa, care a fost lasat fara supraveghere. S-a intamplat ieri dimineata in curtea unui liceu din orasul Strașeni.

- "PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul ”Cornul si laptele” si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in…

- Mii de migranți latino-americani iși continua drumul spre SUA in pofida blocajelor introduse de autoritațile mexicane, care par depașite de situație. La granița cu SUA ii vor aștepta insa 5.200 de soldați. Unii vor fi inarmați, au anunțat autoritațile americane.