- Statele Unite pregatesc arestarea a 2.000 de imigranti ilegali prezenti in familie pe teritoriul lor si ar putea lansa aceasta operatiune inca de duminica, au relatat vineri mai multe media americane. Presedintele Donald Trump a promis luni ca politia pentru migratie va incepe de saptamana…

- Marian Oprișan a declarat, la ieșirea din sediul PSD, ca i-a cerut personal demisia lui Liviu Dragnea, iar acesta i-a raspuns ca o sa se mai gandeasca. Liderul PSD Vrancea a mai punctat ca ar trebui convocat in zilele urmatoare un CEx pentru a discuta rezultatele alegerilor.Intrebat daca i-a…

- Presedintele Donald Trump si opozitia democrata par sa fi lasat la o parte unele divergente si au convenit asupra elaborarii unui program de dezvoltare a infrastructurii, a carui valoare este estimata la circa 2.000 de miliarde de dolari, informeaza AFP. ''Am cazut de acord asupra unei…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, insista cu revenirea romanilor in țara și anunța inițierea de negocieri la nivel european cu statele membre pentru a implementa un pachet de masuri in acest sens. ”Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca «este mai mult decat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a informat ca eforturile Statelor Unite, privind denuclearizarea, continua, dupa ce oficialii nord-coreeni au declarat ca nu vor sa mai negocieze cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Nimic nu s-a schimbat. Vom continua sa depunem…