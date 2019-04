Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Ministerul Justitiei din SUA, care se confrunta cu presiuni crescande de a face public raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din 2016, si-a reiterat joi sprijinul pentru mentinerea confidentialitatii anumitor informatii din document, relateaza…

- Donald Trump a recunoscut luni, intr-o intalnire in Boroul Oval cu premierul israelian Benjamin Netanyahu - care se afla in campanie electorala -, ca procurorul special Robert Mueller a actionat onorabil in ”ancheta rusa”, dar s-a plans de o ”poveste falsa” si de persoane pe care le acuza de ”tradare”,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu ar fi deranjat daca raportul procurorului special al lui Robert Mueller ar fi facut public, scrie Reuters. „Lasati-l sa iasa, lasati oamenii sa il vada, acest lucru il decide procurorul general ... vom vedea ce se va intampla”, a afirmat…

- Raportul procurorului special Robert Mueller, privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, nu va fi trimis saptamâna viitoare, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiție, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Orice…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa promita ca va face public raportul final al anchetei procurorului special Robert Mueller privind posibile interferente intre campania sa electorala din 2016 si Rusia, intr-un interviu difuzat duminica de CBS News, citat de Xinhua. Trump a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca planuieste modificari in ce priveste vizele de tip H-1B, emise temporar unor imigranti pentru ocuparea unor posturi de inalta specializare. Donald Trump promite că modificările vor aduce „simplitate”, „certitudine”…