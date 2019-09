Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Potrivit Executivului, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Guvernele Romaniei si al SUA urmeaza sa semneze marti un acord pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. Acordul va fi semnat de Cosmin Ghita, directorul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, si secretarul american al energiei,…

- Reprezentanții Administrașiei Preyidențiale și Guvenului au susținut in fața judecatorilor CCR puncetel de vedere privind existenta unui conflict juridic pe tema refuzului președintelui de numire a ministrilor interimari propuși de premier, sesizat de premierul Viorica Dancila. Secretarul general al…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, invitatul lui Radu Tudor la ”Punctul de Intalnire” a precizat ca premierul Viorica Dancila a dat dovada de forța, de vertificalitate, de corectitudine și de...

- Pentru prima data, Vladimir Putin a auzit de la Donald Trump cuvinte privind pregatirea pentru normalizarea relațiilor ruso-americane. Acest lucru a fost anunțat de Dmitrii Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, care vorbește astfel despre întâlnirea celor doi lideri de la…