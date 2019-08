Stiri pe aceeasi tema

- In cursul unei intrevederi cu ambasadori turci la Ankara, Erdogan a declarat ca nu exista nicio dovada ca sistemul de aparare antiracheta S-400 ar afecta avioanele de lupta F-35 din SUA.Turcia va plati un pret mai mare mai tarziu daca nu face ceea ce este necesar in nordul Siriei astazi,…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat sambata ca este in favoarea desfasurarii relativ curand in Asia de rachete terestre cu raza medie de actiune. Declaratia a fost facuta la o zi dupa ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind eliminarea fortelor nucleare intermediare (INF)…

- Scutul antiracheta balistic israeliano-american Arrow- 3 a trecut cu succes o serie de teste de interceptare in Alaska, a declarat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, prezentand acest succes ca pe un avertisment pentru Iran, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Acesta este…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni Chinei sa ii elibereze pe toti detinutii politici inchisi fiindca au luptat pentru drepturilor omului, pentru a marca astfel implinirea a trei decenii de la protestele si represiunea din piata Tiananmen din Beijing, transmite Reuters, potrivit…

- Secretarul american al apararii in exercitiu, Pat Shanahan, a chemat luni Coreea de Nord sa revina la masa negocierilor pentru discutii asupra armelor nucleare, informeaza DPA. "Ca intotdeauna, speram ca nord-coreenii se vor angaja productiv prin canale diplomatice pentru a ne rezolva preocuparile",…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza site-ul agenției Reuters, relateaza Mediafax.Citește și:…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press, potrivit Mediafax. Oficialii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca nu considera ca suplimentarea trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu este necesara pentru a contracara acțiunile Iranului, potrivit Reuters. „Nu cred ca vom avea nevoie (de trupe suplimentare, n.r.). Chiar nu cred. În…