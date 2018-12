Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Achizitionarea de avioane de lupta multifunctionale, cum…

- Inca un membru al guvernului Statelor Unite, secretarul Apararii, James Mattis, si-a dat demisia. Anuntul a fost facut pe twitter de presedintele Donald Trump, care a anuntat ca seful de la Pentagon va pleca la sfarsitul lunii februarie.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, criticat de un influent senator pentru ca s-a abtinut sa-l acuze pe printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat miercuri ca mai cauta dovezi inainte de a desemna responsabilul pentru…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a declarat miercuri ca acțiunile Rusiei, privind capturarea a trei nave ucrainene in Marea Neagra, reprezinta o incalcare a unui acord intre cele doua state și demonstreaza ca Moscova nu este de incredere, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo și secretarul Apararii, James Mattis, vor discuta miercuri cu senatorii americani despre dezvoltarea relațiilor cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor privind regatul, relateaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.Susținerea exprimata…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, aflat marti in vizita la Paris, a dat asigurari ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor da dovada de ''o fermitate de neclintit'' in angajamentul lor in cadrul NATO, relateaza AFP. ''Statele Unite au demonstrat ca ele continua sa dea dovada de…