Secretarul american al apărării Mark Esper, într-o vizită neanunţată la Kabul Secretarul american al apararii, Mark Esper, a sosit duminica la Kabul intr-o vizita neanuntata, la o luna si jumatate dupa suspendarea brusca de catre Donald Trump a discutiilor cu talibanii, destinate sa duca la un acord privind retragerea trupelor americane din aceasta tara in schimbul unor garantii de securitate, potrivit Reuters si AFP.



Vizita lui Mark Esper - prima in Afganistan de cand a fost confirmat in functie in iulie - intervine in timp ce o mare incertitudine planeaza asupra misiunii militare americane in aceasta tara dupa sistarea negocierilor intre SUA si talibani.



Noul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul desfasurat miercuri seara s-ar fi soldat si cu ranirea altor 40 de oameni din acelasi grup de agricultori care culegeau seminte de pin in regiunea Wazir Tangi din provincia estica Nangarhar, potrivit declaratiilor date de trei oficiali afgani, citati de Reuters. ''Lucratorii au aprins…

- Presedintele Donald Trump a anuntat sambata seara ca pune capat ″negocierilor de pace″⁣ purtate de un an cu talibanii pentru a contribui la incetarea a 18 ani de conflict in Afganistan. Presedintele Statelor Unite a dezvaluit de asemenea ca initial urma sa se intalneasca duminica la Camp David, ″separat″⁣…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a revenit joi la Doha, in Qatar, pentru a relua negocierile cu talibanii in vederea unui acord care sa permita o retragere militara a Statelor Unite din Afganistan, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a revenit joi la Doha, in Qatar, pentru a relua negocierile cu talibanii in vederea unui acord care sa permita o retragere militara a Statelor Unite din Afganistan, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. Duminica,…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizațiile internaționale, au informat serviciile de urgența, relateaza Reuters, conform Mediafax.Explozia, care a afectat o arie de…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia, potrivit Agerpres. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite.…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…

- Doua persoane au fost ucise, iar candidatul la functia de vicepresedinte al tarii, in tandem cu seful statului in exercitiu, Ashraf Ghani, a fost ranit duminica in urma unei puternice explozii produse in centrul capitalei Kabul, informeaza Reuters. Acest atac, care a avut loc pe o artera din apropierea…