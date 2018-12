Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, criticat de un influent senator pentru ca s-a abtinut sa-l acuze pe printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat miercuri ca mai cauta dovezi inainte de a desemna responsabilul pentru…

- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marți in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post. Mai mulți membri ai Congresului și-au manifestat nemulțumirea…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Gina Haspel i-a prezentat presedintelui 'concluziile si analizele deplasarii sale in Turcia', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Robert Palladino. SUA asteapta in continuare o ancheta amanuntita a sauditilor, a indicat Palladino. 'Dorim aceasta cat mai rapid posibil.…

- Gina Haspel, sefa CIA, a calatorit in Turcia pentru a ajuta investigatia privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie Reuters, potrivit news.ro.Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…