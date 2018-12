Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anunțul survenind la doar o zi dupa decizia privind retragerea trupelor americane din Siria, informeaza presa internaționala, potrivit Mediafax.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, criticat de un influent senator pentru ca s-a abtinut sa-l acuze pe printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat miercuri ca mai cauta dovezi inainte de a desemna responsabilul pentru…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- ''Fac parte din echipa sa. Nu am vorbit niciodata despre plecarea mea'', le-a spus Mattis jurnalistilor americani care il insotesc intr-un turneu asiatic. El a adaugat ca nu a discutat cu Donald Trump dupa comentariile facute de acesta intr-un interviu difuzat integral duminica in emisiunea '60 Minutes'…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …